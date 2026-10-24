เตรียมขำให้ยับ! บิ๊ก ณทรรศชัย รับบทฝาแฝดครั้งแรกใน แม่จอมขวัญ
เตรียมล็อกคิวรอดูละครเรื่อง แม่จอมขวัญ ที่จะมาสร้างความบันเทิงหน้าจอช่อง 7HD โดยได้ บิ๊ก ณทรรศชัย มารับบทท้าทายครั้งแรกกับการเล่นเป็นฝาแฝด ประกบคู่นางเอกสุดฮอต มิ้นชิ เสฏฐนันท์ พร้อมทัพนักแสดงอย่าง แพม สุชานุช และ อ้น อัครวัฒน์
พล็อตเรื่องนี้บอกเลยว่าน่าติดตาม เพราะเป็นเรื่องราวการปกป้องหมู่บ้านมะขามโทน โดยมีนางเอกสายลุยคอยปราบกลุ่มโจร แต่จุดพีคอยู่ที่ตัวละคร สายัณห์ ชายหนุ่มแสนดีที่ชีวิตต้องพลิกผัน เมื่อต้องปลอมตัวเป็น อรุณ ฝาแฝดผู้พี่ที่เป็นเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งถูกศัตรูลอบทำร้ายจนปางตาย การสวมรอยครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายและภารกิจสืบหาความจริงที่ชวนลุ้นสุดๆ
สำหรับงานกำกับได้ บิ๊กลอร์ด สยม สังวริบุตร และ ประทุม มิตรภักดี มาดูแลความสนุก ซึ่งเราจะได้เห็นทั้งฉากแอ็กชัน แผนการปลอมตัว และความรักที่มาพร้อมเสียงหัวเราะ
ปักหมุดรอชม แม่จอมขวัญ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ ทางช่อง 7HD กด 35
เล่นเป็นฝาแฝดครั้งแรกด้วย จะเนียนแค่ไหน หรือจะรั่วจนขำกลิ้งกันแน่ ต้องรอดู!