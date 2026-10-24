จบดราม่าบ้านร้อยล้าน! อ.เบียร์ขอโทษขวัญ อุษามณี ยันยังเป็นกัลยาณมิตรกันเหมือนเดิม
จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง! เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2026 ทางเฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม ได้โพสต์คลิปของ อาจารย์เบียร์ และ ขวัญ อุษามณี ออกมาตอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรกันเลย และยังคงสถานะเป็นกัลยาณมิตรและพี่น้องต่อกัน
เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่ อาจารย์เบียร์ ได้พูดเตือนสติกลางไลฟ์สด หลังจากมีคนบอกว่า ขวัญ อุษามณี ไปดูบ้านราคา 109 ล้านบาท ซึ่งอาจารย์เบียร์บอกว่าเตือนในฐานะกัลยาณมิตร ขณะที่ทางด้านสาวขวัญก็ได้ออกมาบอกว่าตนยังไม่ได้เลือกบ้านหลังไหน และพอจะเดาได้ว่าอาจารย์จะบ่นเรื่องอะไร ซึ่งตนเองรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
ล่าสุด อาจารย์เบียร์ยอมรับว่าตัวเองมีส่วนผิดที่พาดพิงถึงคุณแม่ของขวัญ จนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าไปด่าหรือโวยวาย จึงได้ขอโทษคุณแม่ ขอโทษทุกคน และขอโทษขวัญในเรื่องนี้ พร้อมวอนให้ชาวเน็ตหยุดดราม่าและเลิกเสี้ยมให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน
นอกจากนี้ อาจารย์เบียร์ยังฝากบอกถึงรูปแต่งงานที่ว่อนเน็ตว่าให้เข้าใจตรงกันว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน ไม่ใช่ผัวเมีย พร้อมบอกให้คนที่พยายามทำให้ทั้งคู่ล่มจมต้องผิดหวังไป เพราะตอนนี้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว และขอให้ทุกคนติดตามทั้งสองคนต่อไป
เอาเป็นว่าเคลียร์จบแบบสวยๆ ใครที่รอเผือกเรื่องผัวเมียคือผิดหวังแน่นอน เพราะคู่นี้เขาเป็นพี่น้องที่ช่วยกันทำมาหากินจ้า