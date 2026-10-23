หลุดโฟกัส! น้ำตาลอวยพรวันเกิดแจ็คกี้ แต่ชาวเน็ตตาดีเห็น ท็อป ทศพล ร่วมเฟรม
แจ็คกี้ ชาเคอลีน นางเอกสาวอารมณ์ดีฉลองวันเกิดอายุครบ 33 ปี แบบอบอุ่นกับแก๊งเพื่อนสนิท งานนี้ น้ำตาล พิจักขณา ไม่พลาด โพสต์ภาพคู่เพื่อนรักพร้อมคำอวยพรแบบจัดเต็ม ทั้งขอให้มีความสุข สมหวัง และอยากให้มีเงินไปเที่ยวด้วยกันหลายๆ ที่ แถมทิ้งท้ายแบบขำๆ เรื่องรำแก้บนที่รอให้เพื่อนทำให้อีกด้วย
แต่ประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตไม่ได้โฟกัสแค่คำอวยพรคือภาพสุดท้ายที่เป็นรูปกลุ่มเพื่อน ซึ่งดันมี ท็อป ทศพล ร่วมเฟรมอยู่ด้วย ทำเอาแฟนๆ อดแซวไม่ได้กับโมเมนต์นี้
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก