บอร์น ออพเปอเรชั่น ประกาศยุติกิจการ 30 พฤศจิกายน 2026 นี้
บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในแวดวงบันเทิงไทยมายาวนาน ประกาศยุติกิจการและหยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2026 นี้แล้ว หลังเจอภาวะขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ซึ่งมี 'ต๋อย' ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เป็นผู้บริหารคนสำคัญ ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและชะลอตัวอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พร้อมประกาศเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่งและทุกแผนกตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ถ้าพูดถึงผลงานของไตรภพ หลายคนคงนึกถึงรายการที่สร้างภาพจำให้วงการทีวีไทยอย่าง 'ฝันที่เป็นจริง' 'ทไวไลท์โชว์' 'เกมเศรษฐี' และ 'ลับเฉพาะคนรู้ใจ' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางผู้ผลิตรายการของเขา
ส่วนรายการอย่าง 'ทูไนท์โชว์' 'ทูเดย์โชว์' และ 'ครัวคุณต๋อย' ที่เราคุ้นเคยกันดีนั้น มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ และธุรกิจในเครือ ไม่ได้ผลิตโดยบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น ทั้งหมดนะจ๊ะ
เห็นแบบนี้แล้วอดคิดไม่ได้จริงๆ ว่าในวันที่คนดูย้ายแพลตฟอร์มกันหมดแบบนี้ ใครจะอยู่รอดในวงการทีวีได้บ้าง?