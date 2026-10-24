เคน ภูภูมิ อัปเดตน้ำท่วมร้านเคนภูปัง พร้อมแชร์เรื่องเงินเยียวยา
เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค ออกมาเล่าให้ฟังว่าร้าน Ken Phu Pang (เคนภูปัง) และออฟฟิศของตัวเองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะตัวออฟฟิศที่โดนน้ำล้อมไว้จนน่าเห็นใจ
ส่วนเรื่องที่หลายคนลุ้นกันอย่างเงินเยียวยาน้ำท่วม เจ้าตัวเผยว่าเห็นเพื่อนบ้านได้รับเงินเยียวยาประมาณ 5,000 บาทแล้ว แต่สำหรับทางฝั่งเคนเองนั้นยังไม่แน่ใจ ต้องกลับไปเช็กข้อมูลกับทางออฟฟิศให้ชัวร์ก่อนว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
นอกจากเรื่องของตัวเองแล้ว เคนยังพูดถึงความลำบากของผู้ประสบภัยที่หลายคนอาจมองข้าม โดยเฉพาะช่วงที่น้ำลดแล้วที่ดูเหมือนเรื่องจะจบ แต่จริงๆ คือจุดเริ่มต้นของงานช้าง ทั้งการล้างคราบโคลน เก็บกวาดบ้าน และจัดการทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนที่ต้องเจอจริงๆ
เห็นใจเลยนะ เพราะตอนน้ำท่วมว่าเหนื่อยแล้ว ตอนล้างบ้านนี่แหละของจริง ใครที่เพิ่งผ่านช่วงนี้มาได้คือยอดมนุษย์มาก