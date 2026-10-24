ไม่ไหวแล้ว! FOURTH ปล่อยเพลงใหม่ดึง JAOKHUN มาร่วมแจม บอกเลยว่าใจเหลว
FOURTH จาก RISER MUSIC กลับมาทวงบัลลังก์ความน่ารักด้วยซิงเกิล “ไม่ไหวแล้ว” เพลงป๊อปจังหวะฟีลกู๊ดที่ฟังแล้วต้องยิ้มตาม โดยได้โปรดิวเซอร์ตัวท็อปอย่าง HYE มาดูแลเรื่องดนตรีให้มีความกลมกล่อมและติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยิน
ความพิเศษของเพลงนี้คือการได้ JAOKHUN มาร่วมฟีเจอริ่งและแต่งท่อนแร็พ ซึ่ง FOURTH บอกว่าการได้เจ้าขุนมาร่วมงานช่วยเติมเต็มให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบสุดๆ ในส่วนของเนื้อหาก็คือฟีลของคนที่โดนความน่ารักตกจนใจเหลว ถึงขั้นที่ว่าถ้ายังไม่หยุดน่ารักแบบนี้ จะขอขยับสถานะเป็นแฟนแบบ Officially แล้วนะ
ทางด้าน MV ก็จัดเต็มความสดใสในลุคสปอร์ตตี้ โดยยกกองไปถ่ายทำกันที่สนามเทนนิส และได้ ชาริสา โอแฮม หรือ ชาริ FELIZZ มารับบทนางเอก MV เพิ่มเสน่ห์ให้เพลงนี้ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ง FOURTH เล่าว่าบรรยากาศการถ่ายทำสนุกมาก ทั้งตัวเอง เจ้าขุน และน้องชาริ จอยกันสุดๆ ใครที่ได้ดู MV เพลงนี้รับรองว่าโดนตกจนใจเจ็บแน่นอน
เอาเป็นว่าใครยังไม่ได้ฟังหรือยังไม่ได้ดู MV รีบพุ่งตัวไปด่วนๆ แล้วมาบอกหน่อยว่าโดนตกกันไปกี่รอบแล้ว!