ท่านประธานรุ่นจิ๋ว! น้องพายุบินลัดฟ้าไปอิตาลี ตามฝันโกคาร์ทระดับโลก
ความลับไม่มีในโลกจริงๆ เพราะล่าสุด น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ พร้อมด้วยคุณแม่ ชมพู่ อารยา และคุณพ่อ น็อต วิศรุต แพ็กกระเป๋ากันบินลัดฟ้าสู่ประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนี้ทำเอาโซเชียลแทบแตกกับลุคเดินทางของหนุ่มน้อยวัย 9 ขวบที่มาในมาดนิ่ง เท่ และดูมั่นใจสุดๆ จนโดนแซวว่าเป็นท่านประธานรุ่นจิ๋ว แถมแววความเป็นนักแข่ง Formula 1 ในอนาคตคือฉายแสงแรงมาก
จริงๆ เรื่องนี้มีคนแอบสปอยล์ไว้ก่อนแล้ว เพราะน้องเกลเผลอหลุดปากบอกว่าพี่พายุกำลังจะไปอิตาลี จนคุณแม่ชมต้องรีบเบรกว่าเรื่องนี้เป็นความลับ!
ถ้าใครคิดว่าน้องพายุมีดีแค่รอยยิ้มละลายใจ บอกเลยว่าคิดผิด เพราะหนุ่มน้อยคนนี้ความสามารถล้นเหลือมาก ทั้งสวมวิญญาณร็อกเกอร์จับกีตาร์เล่นดนตรีได้เท่ระเบิด และที่เด็ดที่สุดคือบทบาทนักแข่งรถโกคาร์ทที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก จนคว้าตำแหน่งระดับแชมป์มาครองได้สำเร็จ
บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อและเก่งสมกับเป็นลูกไม้ใต้ต้นจริงๆ
ว่าแต่ลุคเดินทางนิ่งๆ แบบนี้ ใครจะต้านไหว?