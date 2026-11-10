อิงฟ้า วราหะ อัปเกรดจมูกใหม่! ยันทำเพื่อสุขภาพและตามใจแฟนคลับ
ทำเอาแฟนๆ ฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อ อิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดงสาว ปรากฏตัวพร้อมทรงจมูกที่ดูเป๊ะขึ้นจนหลายคนสังเกตเห็น ซึ่งเจ้าตัวออกมาเฉลยว่าการตัดสินใจแก้จมูกครั้งนี้มีเหตุผลหลักสองเรื่อง คือเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ นางงามที่อยากให้ปรับทรงจมูกให้รับกับใบหน้ามากขึ้น และเรื่องสุขภาพ เพราะจมูกเดิมเริ่มมีอาการรั้งบริเวณปลายจนไม่สามารถปล่อยไว้นานกว่านี้ได้
การศัลยกรรมครั้งนี้ทำให้อิงฟ้าต้องขออนุญาตทางกองหยุดพักงานเป็นเวลา 12 วัน ส่วนประเด็นดราม่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีข่าวลือว่าสูงถึงเกือบครึ่งล้าน เจ้าตัวตอบกลับแบบติดตลกว่า “คนที่ว่าคือใคร” พร้อมยืนยันว่าตอนนี้พอใจกับผลลัพธ์มาก โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง และต้องการรักษาเอกลักษณ์เดิมของใบหน้าไว้ให้ดูดีขึ้น
เบื้องหลังความปังรอบนี้ อิงฟ้าเผยว่าทำการบ้านมาหนักมาก ทั้งปรึกษาคุณหมอและใช้ AI จำลองทรงจมูกที่เหมาะกับตัวเองโดยเฉพาะ โดยไม่ได้ใช้จมูกของใครเป็นต้นแบบเลย พร้อมบอกทิ้งท้ายว่าตอนนี้พอแล้วและเหนื่อยแล้วกับการทำศัลยกรรม
สำหรับสถานะล่าสุด อิงฟ้าบอกว่าเพิ่งผ่านการผ่าตัดมาได้ 16 วัน ซึ่งต้องรออีกประมาณ 1-2 เดือนเพื่อให้จมูกเข้าที่เต็มที่ ส่วนเรื่องอาการบวมช้ำนั้นฟื้นตัวได้ดีและขอบคุณคุณหมอที่ดูแลอย่างประณีต งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้กะเปลี่ยนหน้าใหม่ แต่ทำเพื่อสุขภาพและความมั่นใจล้วนๆ
รอดูเลยว่าพอจมูกเข้าที่เต็มที่แล้วจะจึ้งขนาดไหน!