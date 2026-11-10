ปิดตำนาน Exact! จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ สั่งควบรวมบริษัท จบยุคซิตคอมในตำนาน
เตรียมใจไว้เลย เพราะ Exact กำลังจะหายไปจากสารบบแล้ว หลังจากที่ GRAMMY ไฟเขียวให้ควบรวมกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM CH) ซึ่งเป็นการจัดการโครงสร้างภายในที่ GMM CH จะรับเอาทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Exact ไปดูแลต่อ ทำให้ Exact สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลในที่สุด
บอกเลยว่าน่าเสียดาย เพราะถ้าดูงบ 3 ปีย้อนหลัง Exact ยังทำกำไรได้แบบสวยๆ โดยปี 2023 มีรายได้รวม 7.21 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5.11 ล้านบาท พอปี 2024 รายได้พุ่งเป็น 15.98 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.58 ล้านบาท และปี 2025 รายได้รวมอยู่ที่ 14.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 11.47 ล้านบาท
ตัดภาพไปที่ GMM CH ที่ก่อนหน้านี้ขาดทุนมาตลอด เพิ่งจะมาพลิกมีกำไรเมื่อปีที่แล้ว โดยปี 2023 รายได้รวม 508.09 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 10.66 ล้านบาท ปี 2024 รายได้รวม 508.14 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5.89 ล้านบาท และปี 2025 รายได้รวม 950.02 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4.89 ล้านบาท
เมื่อทีวีไม่ใช่คำตอบของ Gen Z
เหตุผลที่ต้องควบรวมก็เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้ว ซิตคอมหรือละครทีวีไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์คนดูยุคนี้ โดยเฉพาะ Gen Z, Gen Alpha และ Gen Beta ที่ไม่ดูทีวีกันแล้ว แต่หันไปดูละครแนวตั้งผ่านมือถือแทน แถมการทำละครทีวียังต้นทุนสูงปรี๊ด ทั้งค่าโปรดักชั่น ค่าตัวนักแสดง และค่า Air Time
อีกอย่างคือ GRAMMY มีบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ที่ผลิตละครป้อนทั้งออนไลน์และช่องวัน 31 อยู่แล้ว เลยไม่จำเป็นต้องเก็บ Exact ไว้ให้ซ้ำซ้อน
สำหรับใครที่โตมากับผลงานของ บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ ถกลเกียรติ วีรวรรณ คงใจหายไม่น้อย เพราะ Exact คือผู้สร้างตำนานซิตคอมที่ทำให้เราติดหน้าจอมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น 3 หนุ่ม 3 มุม (1991-1998), บางรักซอย 9 (2003-2012) ของชัดเจน, เป็นต่อ (2004-ปัจจุบัน) ของหนุ่มเป็นต่อ, เฮง เฮง เฮง (2002-2016), บ้านนี้มีรัก (2006-2016) หรือ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ (2007-2016) ของผู้กองมานะ
ยุคสมัยเปลี่ยนไปจริงๆ ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้เห็นชื่อ Exact ในฐานะบริษัทผลิตซิตคอมอีกต่อไป