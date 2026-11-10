เกาะกูดลุกเป็นไฟ! ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ โชว์ความแซ่บในชุดว่ายน้ำสีสดใส
ดีกรีความฮอตยังคงไม่มีแผ่วจริงๆ สำหรับนักแสดงสาว ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ ที่ล่าสุดหอบกระเป๋าไปพักผ่อนคลายร้อนที่เกาะกูด พร้อมอัปโหลดภาพความแซ่บลงอินสตาแกรมส่วนตัว phimai2828 ให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง
งานนี้ไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำสีสดใสที่ดึงสายตา แต่ช็อตเซลฟี่หน้ากระจกยังโชว์รอยสักสุดเท่ตามสไตล์สาวอาร์ตที่ตัดกับลุคนี้ได้อย่างลงตัว พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า “💕 เกาะกูดดด” ซึ่งความสวยเป๊ะปังครั้งนี้ทำเอาเพื่อนร่วมวงการอย่าง พลอย เฌอมาลย์ และเหล่าแฟนคลับต้องรีบเข้าไปกดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมกันแบบถล่มทลาย
บอกเลยว่าลุคนี้คือถูกต้องที่สุด! ใครจะต้านความอมตะของความเซ็กซี่ระดับนี้ไหว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก