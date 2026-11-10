เตรียมวอร์มนิ้วรอกดรีทวีต! GQ Men of the Year 2026 ขนทัพซุปตาร์บุกพรมแดง 18 พฤศจิกายนนี้
เตรียมแฟลชให้พร้อมเพราะงาน GQ Men of the Year 2026 กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความปังอีกครั้ง โดยครั้งนี้ขนกองทัพดารานักแสดง ศิลปิน และเซเลบริตี้ตัวท็อปของไทยมาเดินพรมแดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ให้แฟน ๆ ได้กระทบไหล่กันแบบจัดเต็ม
ตัวตึงที่น่าจับตามองที่สุดจนทำเอาติดเทรนด์ต้องยกให้คู่ฮอตแห่งปีอย่าง ฝ้าย พีรญา และ อะตอม ปริยะ ที่เตรียมควงแขนกันมาบริหารเสน่ห์ในลุคพรมแดงสุดจึ้งให้แฟนคลับได้ฟินกันแบบชิดขอบสนาม ซึ่งบอกเลยว่าแค่ชื่อคู่นี้ก็ทำเอาโซเชียลสั่นสะเทือนแล้ว
นอกจากนี้ งานนี้ยังสมศักดิ์ศรีความเป็นงานใหญ่ด้วยการรวมตัวซุปตาร์ระดับท็อปอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น ซี พฤกษ์ พานิช, เติ้ล มติมันท์ ศรีบุญเรือง, แม้ก กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, เทศน์ ไมรอน และ ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ รวมถึงหนุ่ม ๆ จากวง PERSES แบบครบทีมทั้ง จั๋ง วิกร, เน ณรัณ, กฤติน, ปาล์ม พีรวิชญ์ และ ปลั๊กกี้ ธรากร
ยังไม่หมดนะ เพราะยังมีตัวแม่และตัวพ่ออย่าง บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, โบกี้ไลอ้อน, หญิง รฐา โพธิ์งาม และ ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ มาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ด้วย
ล็อควันรอไว้เลย วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ มาร่วมส่งกำลังใจและเชียร์ลุคสุดปังของศิลปินคนโปรดกันได้เลย
ใครอยากเห็นลุคใครเป็นพิเศษ หรือคิดว่าใครจะแต่งตัวออกมาได้สับที่สุด ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิ!