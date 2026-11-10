สวนบ้านญาญ่าสวยจึ้งเหมือนหลุดมาจากเทพนิยาย!
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 เพจ june's photo ได้แชร์ภาพสวนที่บ้านของ ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์ และคุณอุไร สเปอร์บันด์ ซึ่งบอกเลยว่าสวยตะลึงมาก เพราะเป็นสวนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่มีวิวภูเขาเป็นฉากหลัง ยิ่งพอได้แสงสวยๆ ช่วงเช้ากับช่วงเย็นมาบวกด้วยแล้ว อารมณ์คือเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายเลย
ความปังนี้เป็นผลงานการออกแบบของคุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง และสวนแห่งนี้เป็น 1 ใน 10 สวนที่รวบรวมไว้ในหนังสือ Littletree style ผลงานของ littletree landscape ด้วย ใครที่อยากเห็นความจึ้งแบบเต็มๆ สามารถไปสั่งซื้อหนังสือได้ที่เพจสำนักพิมพ์บ้านและสวน
ยอมใจในความหรูหรา สวนสวยขนาดนี้ขออนุญาตมโนว่าได้ไปเดินเล่นสักครั้งจะฟินแค่ไหน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก