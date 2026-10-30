ท็อป ทศพล ยอมรับคุย แจ็คกี้ ชาเคอลีน จริง! แต่ขอใจเย็นๆ ยังไม่รีบใช้คำว่าแฟน
ท็อป ทศพล นักแสดงหนุ่มที่หลายคนกำลังจับตามองเรื่องหัวใจ ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน นางเอกสาวอารมณ์ดี หลังจากมีโมเมนต์น่ารักๆ ให้แฟนคลับได้จิ้นกันมาสักพัก โดยท็อปให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวภาพยนตร์ "ผ่าจ้าน" และแคมเปญ ผ่าจ้าน Blood Hero รัก แลก เลือด ล้านซีซี ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ท็อปยอมรับว่าเพิ่งเริ่มทำความรู้จักกับแจ็คกี้ได้ประมาณสองเดือน โดยมีเพื่อนเป็นคนแนะนำให้รู้จักกัน ซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆ คือการนัดไปทานข้าวในงานวันเกิดของ น้ำตาล พิจักขณา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เจอหน้ากัน โดยท็อปเล่าว่าการเจอกันครั้งแรกนั้นเป็นปกติเหมือนเพื่อนทั่วไป และเขารู้จักน้ำตาลมานานกว่าสิบปีตั้งแต่สมัยถ่ายโฆษณาใหม่ๆ ส่วนกับแจ็คกี้นั้นก่อนหน้านี้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลย รู้เพียงว่าเป็นใครและเป็นแม่น้องบอง รวมถึงจำได้ว่าช่วงโควิดเคยมีคอนเทนต์ตัวเขียวๆ
จุดเริ่มต้นจากการแนะนำของเพื่อน
เมื่อถูกถามว่าการนัดเจอครั้งนั้นคือการนัดเดตหรือนัดบอดหรือไม่ ท็อปมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่า เพราะไม่ใช่การจัดฉากให้มาเจอกันโดยเฉพาะ แต่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่นัดมาเจอกันในงานวันเกิดน้ำตาล ส่วนเรื่องสเปก ท็อปบอกว่าไม่มีสเปกตายตัว แต่ลึกๆ ชอบคนลูกครึ่งหรือชาวต่างชาติ เพียงแต่กังวลเรื่องการสื่อสาร ซึ่งความจริงแล้วเขาได้รู้จักกับแจ็คกี้ผ่านคำแนะนำของหมอแปนที่บอกให้ลองไปดูใน IG modeling และหาคนที่พิมพ์ภาษาไทยรู้เรื่อง
สำหรับความรู้สึกครั้งแรก ท็อปมองว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีความเขินหรือกึ๊กๆ กั๊กๆ กันบ้างเพราะเพิ่งเจอกันครั้งแรก ส่วนการนัดเจอหลังจากนั้นที่เห็นว่ามีการไปทานข้าวกับพี่เฌอและพี่เอก ท็อปนิยามว่าเป็น "โครงการแลกเปลี่ยน" คือการพาเพื่อนของแต่ละฝ่ายมาแนะนำให้รู้จักกัน เพราะการจะรู้จักใครสักคนถ้าดูคนเดียวอาจไม่เห็นภาพกว้างเท่ากับการให้เพื่อนช่วยมอง
สถานะตอนนี้คืออะไร?
ถ้าถามถึงความประทับใจหลังจากเจอกันครั้งแรก ท็อปเผยว่าเวลาจะเริ่มรู้จักใครเขาจะดูหลายองค์ประกอบ ทั้งวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ และจังหวะชีวิต โดยเขาบอกว่าถ้าควบรวมทั้งความสวยและความตลกได้ก็ดี แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการดูว่าเวลาเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือเรื่องเครียดๆ จะรับมืออย่างไร จึงต้องดูองค์รวมทั้งหมด
ส่วนสถานะความสัมพันธ์ ท็อปยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นเรียกแฟน และยังไม่แน่ใจว่าเส้นแบ่งระหว่าง "คนคุย" กับ "คนศึกษาดูใจ" อยู่ตรงไหน สรุปสั้นๆ คือเพิ่งรู้จักกันและอยู่ในช่วงเรียนรู้ ซึ่งเขาร้องขอให้แฟนๆ ใจเย็นๆ และให้เวลาในการทำความรู้จักกันมากกว่านี้ โดยเขายอมรับว่าตั้งใจที่จะศึกษาผู้หญิงคนนี้อย่างจริงจัง
เสียงเชียร์จากเพื่อนและคนรอบข้าง
ทางด้านเพื่อนฝั่งท็อปเองก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะเห็นท็อปเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วจึงอยากให้เริ่มตั้งใจศึกษาใครสักคนอย่างจริงจัง ส่วนทางฝั่งเพื่อนของแจ็คกี้ก็เชียร์สุดใจเพราะชอบผู้ชาย "ดำแดดไทยบ้าน" ซึ่ง เกรท ก็ได้ทักมาว่า "เป็นไงบราเธอร์" แต่ไม่ได้ถามถึงน้องสาว
ท็อปทิ้งท้ายถึงกระแสที่คนทั้งประเทศลุ้นให้เขากับแจ็คกี้มีแฟนสักทีว่า รู้สึกเกร็งมากที่ถูกคาดหวังในระดับประเทศ แต่ก็ขอบคุณที่ติดตาม และเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ต้องใช้เวลาผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อดูว่าในวันที่เหนื่อยหรือหงุดหงิดจะเข้ากันได้ไหม ส่วนเรื่องการชวนไปเดินป่า ท็อปมองว่าเป็นเรื่องความสมัครใจของอีกฝ่าย และตอนนี้ยังไม่มีแพลนจะชวน เพราะโลกส่วนใหญ่ของเขาก็อยู่ในเมือง
งานนี้ต้องรอดูกันต่อไป