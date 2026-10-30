เช็กด่วน! 6 พลาดมหันต์ในการแต่งบ้านที่ทำให้ห้องดูแคบจนหายใจไม่ออก
ถ้าใครรู้สึกว่าบ้านตัวเองพื้นที่ไม่เคยพอ ต่อให้จัดเท่าไหร่ก็ยังดูแคบ ลองหยุดโทษขนาดห้องแล้วหันมามองการตกแต่งดู เพราะตัวเลือกบางอย่างนี่แหละที่ทำให้ห้องดูแน่น มืด และจำกัดพื้นที่มากกว่าความเป็นจริง ตั้งแต่การเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่เกินความจำเป็น ไปจนถึงการประโคมของตกแต่งไว้ทุกจุด ซึ่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แหละที่เปลี่ยนฟีลของบ้านให้ดูต่างกันลิบลับ ใครที่อยากให้บ้านดูโปร่งและโล่งขึ้น ต้องลองเช็กดูว่ากำลังทำพลาดในข้อเหล่านี้อยู่หรือเปล่า
ของตกแต่งเยอะไปจนกลายเป็น 'ขยะทางสายตา'
การมีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยช่วยให้บ้านมีคาแรกเตอร์ก็จริง แต่ถ้ามีเยอะเกินไปจนวางอยู่ทุกที่ มันจะกลายเป็น 'Visual Noise' หรือสิ่งรบกวนสายตาทันที ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางที่อัดแน่นไปด้วยของ ของตกแต่งอย่างเทียนหอม แจกัน หรือกรอบรูปที่วางเรียงรายจนเต็มพื้นที่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ห้องดูโหลดและอึดอัด วิธีแก้คือให้เลือกเก็บเฉพาะชิ้นที่รักจริงๆ และที่สำคัญคือต้องกล้าปล่อยให้มี 'พื้นที่ว่าง' บ้าง เพราะพื้นที่ว่างก็มีความสำคัญเท่ากับการตกแต่งเลยทีเดียว
เฟอร์นิเจอร์ไซส์ยักษ์ที่กลืนพื้นที่
โซฟาสุดนุ่มตัวใหญ่ยักษ์อาจจะนั่งสบายก็จริง แต่ถ้ามันใหญ่จนแทบจะเต็มห้องนั่งเล่น ผลที่ตามมาคือห้องจะดูเล็กลงทันตาเห็น ซึ่งไม่ใช่แค่โซฟาเท่านั้น แต่รวมไปถึงชั้นหนังสือขนาดมหึมา โต๊ะ หรือเก้าอี้อาร์มแชร์ที่เทอะทะเกินไป ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหน ต้องวัดพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงให้เป๊ะ และต้องคำนวณด้วยว่าหลังจากวางแล้ว จะยังเหลือทางเดินรอบๆ ให้หายใจได้บ้างไหม
วางของชิดกันเกินจนไม่มีทางเดิน
การวางเฟอร์นิเจอร์ให้เบียดเสียดกันหรือวางขวางทางเดิน จะทำให้ห้องสูญเสียความรู้สึกของการลื่นไหล (Flow) ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเติมทุกมุมของห้องให้เต็ม แต่ควรเว้นระยะห่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นไว้บ้าง และสร้างทางเดินให้ชัดเจน ซึ่งแค่การขยับเว้นระยะเพียงไม่กี่เซนติเมตร ก็ช่วยให้พื้นที่ดูเป็นระเบียบและโปร่งขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ผ้าม่านที่ทำให้ห้องดูตัน
ผ้าม่านส่งผลต่อภาพรวมของห้องอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ผ้าเนื้อหนาหนักหรือเลือกโทนสีเข้ม ซึ่งจะไปบล็อกแสงธรรมชาติและทำให้ห้องดูปิดและแคบลง ถ้าอยากได้ความรู้สึกที่เบาสบาย ให้เปลี่ยนมาใช้ผ้าที่สว่างขึ้น และทริคเด็ดคือการติดตั้งราวผ้าม่านให้สูงขึ้น เพื่อหลอกตาให้รู้สึกว่าเพดานห้องสูงขึ้นตามไปด้วย
บล็อกแสงธรรมชาติจนห้องมืด
แสงธรรมชาติคือตัวช่วยที่ดีที่สุดในการทำให้ห้องดูกว้าง แต่หลายคนชอบเอาเฟอร์นิเจอร์สูงๆ หรือของตกแต่งไปวางไว้หน้าหน้าต่าง ซึ่งเป็นการขวางทางแสง ทำให้ห้องดูมืดและแคบทันที วิธีที่ถูกต้องคือต้องพยายามให้พื้นที่รอบๆ หน้าต่างโล่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเปิดทางให้แสงสว่างส่องเข้ามาในบ้านได้อย่างเต็มที่
การใช้สีและลวดลายที่ตีกันมั่ว
การใช้สีช่วยให้ห้องดูน่าสนใจ แต่ถ้าจับสีที่แตกต่างกันหลายเฉดมาผสมกับลวดลายที่หลากหลายเกินไป ผลลัพธ์ที่ได้คือความรู้สึก 'หนัก' เพราะสายตาจะไม่สามารถหาจุดเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องกันได้ ทำให้ห้องดูเต็มและวุ่นวาย ทางออกคือการเลือกพาเลทสีหลักเพียงสีเดียว แล้วค่อยเติมจุดเด่นด้วยสีอื่นในบางจุด วิธีนี้จะช่วยสร้างความสมดุลและกลมกลืน โดยที่บ้านยังดูมีสไตล์และไม่น่าเบื่อ
สรุปแล้ว การทำให้บ้านดูโปร่งขึ้นไม่จำเป็นต้องรื้อบ้านหรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดเสมอไป บางครั้งแค่กำจัดของส่วนเกินออกไป ขยับตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อย เปิดรับแสงธรรมชาติให้มากขึ้น และจัดเส้นสายในบ้านให้ชัดเจน เท่านี้บ้านก็ดูโล่งขึ้นได้แบบไม่ต้องเสียเงินก้อนโต