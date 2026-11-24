สายบุญตัวจริง! นุ่น-ต๊อด ควงแขนทอดกฐินปี 2026 ยอดพุ่งสี่ล้านกว่า
นุ่น วรนุช และสามี ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ควงคู่กันไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2026 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา ณ วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งานนี้ยอดเงินทำบุญพุ่งสูงถึง 4,421,268.41 บาท บอกเลยว่าเลขสวยและใจบุญสุดๆ
นอกจากเรื่องกฐินที่ทำเป็นประจำแล้ว ทั้งคู่ยังลุยงานสังคมผ่านมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมี ต๊อด ปิติ นั่งเก้าอี้ประธานมูลนิธิฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้เด็กไทย ล่าสุดทางมูลนิธิฯ จับมือกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ สสวท. เชื่อมโยง 80 โรงเรียนใน 6 จังหวัด เพื่อเอาเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น
แถม ต๊อด ปิติ ยังลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองกะพง จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ลืมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเขาสุกิมและโรงพยาบาลมะขามด้วย รวมมูลค่าการสนับสนุนในรอบนี้กว่า 2.1 ล้านบาท
แต้มบุญสูงขนาดนี้ จะมีใครสู้คู่นี้ได้อีกไหมเนี่ย?