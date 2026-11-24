ไทยแลนด์ปังไม่ไหว! ลิซ่า นำทีมซุปตาร์ติดโผ APEA Leaders Initiative 2026
ตัวตึงไทยแลนด์กวาดเรียบ! ในงานประชุม Asia-Pacific Entrepreneurs Annual Forum (APEA) 2026 ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน มีการประกาศรายชื่อคนดังจากหลากหลายอาชีพในโครงการ APEA Leaders Initiative ซึ่งบอกเลยว่ารายชื่อฝั่งไทยคือจึ้งมาก
เริ่มที่ลิสต์ 100 ชายหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2026 (2026 ASIA-PACIFIC TOP 100 MOST INFLUENTIAL YOUNG MEN) มี มาริโอ้ เมาเร่อ จากสาขา Film Television ติดโผมาด้วย ส่วนฝั่งสาวๆ ในลิสต์ 100 หญิงสาวผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2026 (2026 Asia-Pacific Top 100 Most Influential Young Women) ก็มีศิลปินระดับโลกอย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล จากสาขา Music ติดโผมาด้วย
ยังไม่หมด! ในหมวดผู้นำรุ่นใหม่แห่งอุตสาหกรรมเอเชีย-แปซิฟิกที่อายุไม่ 35 ปี (2026 Asia-Pacific Industry Pioneers Under 35) ซึ่งรวบรวมคนโดดเด่น 163 คนจาก 18 เขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อยกย่องคนที่มีศักยภาพและผลงานระดับเอเชียแปซิฟิกปี 2026 มีดาราไทยติดโผถึง 5 คนในสาขา Film Television ได้แก่ ใหม่ ดาวิกา, อาโป ณัฐวิญญ์, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, หลิงหลิง คอง และ ญาญ่า อุรัสยา
ปิดท้ายด้วยลิสต์ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชีย-แปซิฟิกอายุต่ำกว่า 30 ปี (2026 Asia-Pacific Young Leaders Under 30) ที่คัดมา 163 คนจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ในสาขาต่างๆ ทั้งดนตรี ภาพยนตร์ กีฬา ธุรกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งซุปตาร์ไทยติดชื่อมา 4 คน คือ ลิซ่า จากสาขา Music ส่วนสาย Film Television มี วิน เมธวิน, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ ไบร์ท วชิรวิชญ์
เห็นรายชื่อแล้วบอกเลยว่าภูมิใจสุดๆ ยินดีกับทุกคนด้วยจริงๆ งานนี้กวาดรางวัลกันฉ่ำ ใครเป็นแฟนคลับใครบ้างมาอวดความปังกันหน่อย!