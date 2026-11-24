ทองคำที่แท้ทรู! เจนเย่ ฟาดลุคเดรสทองสุดจึ้งในงาน Golden Horse
เจนเย่ เมธิกา นักแสดงสาวที่โกอินเตอร์ไปโด่งดังถึงจีน ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Golden Horse Film Festival and Awards ครั้งที่ 63 ที่กรุงไทเป เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา
ลุคนี้คือที่สุดเพราะเธอสวมเดรสยาวสีทองจากแบรนด์ PIPATCHARA ที่ใช้แผ่นโลหะชิ้นเล็กๆ มาเชื่อมต่อกันจนได้ดีไซน์สุดครีเอต แถมมีความแหวกเว้าช่วงอกและข้างลำตัวที่ช่วยขับผิวขาวๆ ให้ดูผ่องขึ้นไปอีกระดับ เห็นแล้วต้องยอมในความกล้าและความปังนี้จริงๆ
ให้คะแนนเต็มสิบไม่หัก ใครเห็นเป็นต้องเหลียวหลังแน่นอน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก