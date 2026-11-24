ป๋อมแป๋มควงแฟนหนุ่มเปิดตัวในงานแต่งบาส นัฐวุฒิ หล่อจนชาวเน็ตขอโฟกัส!
ป๋อมแป๋ม นิติ พิธีกรและนักแสดง ไปร่วมงานแต่งงานของ บาส นัฐวุฒิ และ แพรว หัสยา ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น แต่จุดที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นพิเศษกลับเป็นหนุ่มชาวต่างชาติที่ยืนอยู่ข้างๆ ป๋อมแป๋ม
งานนี้ถือเป็นการควงแฟนหนุ่มมาออกงานด้วยกันเป็นครั้งแรก ซึ่งออร่าความหล่อของหนุ่มคนนี้พุ่งแรงมากจนชาวเน็ตโฟกัสกันรัวๆ ถึงขั้นบอกว่าหล่อจนแย่งซีนคนทั้งงานไปเลย ภาพจากอินสตาแกรม @theniti
เอาจริงคือหล่อแบบตะโกน! บ่าวสาวว่าหวานแล้ว แต่คู่เนี้ยคือดาเมจแรงเกินต้าน ใครจะไปอดใจไม่โฟกัสไหว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก