พีพี ปุญญ์ปรีดี สวยจึ้งในลุคชุดไทย รับวันลอยกระทงแบบตัวแม่
ลอยกระทงปีนี้ต้องยอมให้ลุคนี้เลย เพราะเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2026 พีพี ปุญญ์ปรีดี นักแสดงสาวสวย ได้ปล่อยเซตภาพใหม่ทางอินสตาแกรมในธีมลอยกระทง โดยมาในชุดไทยประดับเครื่องทองแบบจัดเต็ม ดูอ่อนช้อยและงดงามจนนึกว่าหลุดออกมาจากวรรณคดี
ความปังยังไม่หมด เพราะฉากหลังเป็นพระจันทร์เต็มดวงที่ทอแสงสะท้อนผืนน้ำ พร้อมถือดอกบัวเพิ่มความละมุนเข้าไปอีก แถมยังตบท้ายด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษสุดโรแมนติกว่า "A wish upon the water" หรือคำอธิษฐานที่ฝากไว้กับสายน้ำ ซึ่งเข้ากับบรรยากาศคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองได้แบบลงตัวสุดๆ
บอกเลยว่าลุคนี้พีพีถ่ายทอดความสวยแบบไทยออกมาได้มีเสน่ห์จนแทบละสายตาไม่ได้จริงๆ ใครที่กำลังหาไอเดียแต่งตัวไปลอยกระทง ลองดูเซตนี้เป็นเรฟได้เลย สวยสับแบบนี้เอาไปสิบเต็มไม่หัก!
เห็นแล้วอยากจะไปขอพรเรื่องความสวยจากพี่พีพีเลยว่าต้องทำยังไงถึงจะจึ้งขนาดนี้?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก