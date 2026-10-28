ตัวตึงเอเชียมาเจอกัน! ไบร์ท วชิรวิชญ์ แท็กทีม ซน ฮึงมิน ลงแคมเปญ Burberry
จึ้งไม่ไหว! ไบร์ท วชิรวิชญ์ ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ Burberry ล่าสุดโคจรมาเจอกับ ซน ฮึงมิน นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีใต้ในแคมเปญใหม่ที่ชื่อว่า “Same City, Different Rhythms”
งานนี้ Burberry จับเอาตัวท็อปจากทั้งวงการบันเทิงและวงการลูกหนังมาถ่ายภาพแฟชั่นและหนังสั้นด้วยกันที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อโชว์ไลฟ์สไตล์และตัวตนที่แตกต่างของทั้งคู่ในเมืองเดียวกัน ซึ่งบอกเลยว่าการได้เห็นไบร์ทมาอยู่ในเฟรมเดียวกับนักเตะเอเชียที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างซน ฮึงมิน คือการตอกย้ำความอินเตอร์ของหนุ่มไบร์ทได้แบบสิบเต็มสิบ
เอาจริงคือตื่นตาตื่นใจมากที่เห็นสองวงการมาบรรจบกันแบบนี้ แล้วลุคจะออกมาจึ้งขนาดไหน ต้องรีบไปตามส่องด่วน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก