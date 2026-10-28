เตรียมทิชชู่รอเลย! เก็บแผ่นดิน ละครแอ็กชันดราม่ารักสามเส้าสุดระทึก
มาแล้วจ้าละครใหม่ช่อง 3 ที่บอกเลยว่าพล็อตเรื่องคือเดือดมาก กับ 'เก็บแผ่นดิน' (Motherland) ละครแอ็กชันดราม่าโรแมนติกที่พาเราไปดูมหากาพย์การต่อสู้ของชาวคาเซเพื่อแผ่นดินเกิด ซึ่งเพิ่งเริ่มออนแอร์ตอนแรกไปเมื่อ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะลงจอทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
เรื่องนี้ขนทัพนักแสดงมาเพียบ ทั้ง ภณ ณวัสน์, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, อุ้ม อิษยา, อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ ออม กรณ์นภัส โดยเส้นเรื่องจะพาเราไปรู้จักกับ ชลชาติ (ภณ ณวัสน์) นายทหารหนุ่มไฟแรงที่ยอมทุ่มเททำงานแบบไม่เสียดายชีวิตจนเกือบตายตอนปะทะกับพ่อค้ายา แม้แต่คนรักอย่าง ไอรีน (นิ้ง ศรัณยา) ซึ่งเป็นพยาบาลสาวจะคอยเตือนให้ระวังแค่ไหนเขาก็ไม่ฟัง จนสุดท้ายยาเสพติดก็ทำลายทั้งประเทศและพรากคนรักไปจากเขาในที่สุด
ตัดมาที่ฝั่งชายขอบประเทศไทย เราจะได้เจอ มินทะดา (ไอซ์ ภาณุวัฒน์) และ สิพราย (อเล็กซ์ เรนเดลล์) สองนักรบจากเผ่าคาเซที่ต่อสู้ยืดเยื้อกับรัฐบาลซาวิน ต้องวางปืนมาจับหนังสือในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทย และที่นี่แหละที่มินทะดาได้พบรักกับ พันพัสสา (อุ้ม อิษยา) แม้สิพรายจะเตือนว่าเรื่องเชื้อชาติและฐานะมันต่างกันเกินไป แต่ทั้งคู่ก็เลือกจะใช้ความรักพิสูจน์ทุกอย่าง จนกระทั่งเดินทางไปคาเซ แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของพันพัสสายิงมินทะดาจนร่างจมหายไปในแม่น้ำกั้นพรมแดน
ความพีคคือช่วงที่พันพัสสากำลังใจสลายและมีชลชาติที่เคยสูญเสียเหมือนกันคอยดูแลจนเธอกลับมามีแรงสู้ชีวิตอีกครั้ง แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อมินทะดาที่รอดตายและกลายเป็นนักรบสำคัญ ข้ามแดนมาขอยาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยจนได้กลับมาเจอกับพันพัสสาอีกครั้ง งานนี้ชลชาติถึงกับใจหนักหน่วงเพราะรู้ว่าพันพัสสายังไม่เคยลืมคนรักเก่าเลย
ความวุ่นวายยังไม่จบ เพราะพันพัสสายอมเป็นตัวประกันเพื่อให้มินทะดารอด จนชลชาติต้องตามไปช่วยถึงคาเซ ในขณะที่รัฐบาลซาวินก็เตรียมโจมตีขั้นเด็ดขาดพอดี บอกเลยว่าบทสรุปของภารกิจเพื่อชาติและรักสามเส้านี้จะจบลงยังไง ต้องไปลุ้นกันในจอ