ตัวตึงเอเชียมาเจอกัน! ไบร์ท วชิรวิชญ์ แท็กทีม ซน ฮึงมิน ในแคมเปญล่าสุดของ Burberry
ปังไม่ไหว! ไบร์ท วชิรวิชญ์ ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ Burberry ล่าสุดได้ร่วมงานกับ ซน ฮึงมิน นักฟุตบอลระดับโลกชาวเกาหลีใต้ ในแคมเปญที่ชื่อว่า “Same City, Different Rhythms”
งานนี้ Burberry จับเอาตัวท็อปจากคนละวงการมาเจอกันในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายแฟชั่น เพื่อโชว์ไลฟ์สไตล์และตัวตนที่แตกต่างกันของทั้งคู่ในเมืองเดียว
บอกเลยว่าการที่ไบร์ทได้ร่วมเฟรมกับนักเตะขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความอินเตอร์และบทบาทบนเวทีแฟชั่นโลกแบบสับๆ ใครอยากเห็นความต่างที่ลงตัว ต้องรีบไปตามดูด่วน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก