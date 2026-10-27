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บันเทิง

ตัวตึงเอเชียมาเจอกัน! ไบร์ท วชิรวิชญ์ แท็กทีม ซน ฮึงมิน ในแคมเปญล่าสุดของ Burberry

Mandy Mandopoulos · 27 ตุลาคม 2569

ปังไม่ไหว! ไบร์ท วชิรวิชญ์ ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ Burberry ล่าสุดได้ร่วมงานกับ ซน ฮึงมิน นักฟุตบอลระดับโลกชาวเกาหลีใต้ ในแคมเปญที่ชื่อว่า “Same City, Different Rhythms”

งานนี้ Burberry จับเอาตัวท็อปจากคนละวงการมาเจอกันในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายแฟชั่น เพื่อโชว์ไลฟ์สไตล์และตัวตนที่แตกต่างกันของทั้งคู่ในเมืองเดียว

บอกเลยว่าการที่ไบร์ทได้ร่วมเฟรมกับนักเตะขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความอินเตอร์และบทบาทบนเวทีแฟชั่นโลกแบบสับๆ ใครอยากเห็นความต่างที่ลงตัว ต้องรีบไปตามดูด่วน

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก