เบนซ์ พริกไทย ขอโทษดราม่าโพสต์ ‘ลูกพระยานาหมื่น’ ยันไม่เกี่ยวเรื่องโกคาร์ท
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตไม่ยอมปล่อยผ่าน สำหรับกรณีของ เบนซ์ พริกไทย นักร้องสาวที่โพสต์สตอรี่คำว่า “ลูกพระยานาหมื่น” ในช่วงที่มีการประท้วงเรื่องการแข่งขันโกคาร์ท ซึ่งแม้จะเคยชี้แจงสั้นๆ ไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ชาวเน็ตก็ยังเข้าแซะอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเบนซ์ได้ออกมาเขียนชี้แจงแบบร่ายยาว โดยยอมรับว่าได้ทบทวนการกระทำของตัวเองและเห็นมุมมองของคนที่ได้รับสารที่เธอสื่อสารออกไป ซึ่งยอมรับตรงๆ ว่ามีบางคำพูดที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบพอ โดยเฉพาะตอนที่รีสตอรี่คำว่า “ลูกพระยานาหมื่น”
ส่วนประเด็นที่หลายคนจับผิดว่าจงใจพาดพิงถึงเหตุการณ์โกคาร์ทหรือไม่ เบนซ์ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีเจตนาเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเลย เพราะข้อความดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางคอนเทนต์ที่เธอทำอยู่ในช่วงเวลานั้น แต่เธอก็เข้าใจดีว่าเมื่อโพสต์ออกไปแล้ว คนดูอาจจะรู้สึกหรือเข้าใจไปอีกทาง ซึ่งเธอมองว่าหน้าที่ของตัวเองคือต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เผยแพร่ ไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
อย่างไรก็ตาม มีจุดหนึ่งที่เจ้าตัวขอเบรกแรงๆ คือเรื่องการใช้ถ้อยคำรุนแรงที่พาดพิงจนทำให้เสียหาย รวมถึงการนำรูปหรือคลิปของเธอไปประกอบข้อความที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงโดยตรง ซึ่งในส่วนนี้เบนซ์ระบุว่าจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
เบนซ์ทิ้งท้ายว่ารู้ดีว่าคำขอโทษในครั้งนี้อาจไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นทันที และไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องให้อภัยในวันนี้ แต่อยากให้รู้ว่ารับฟังและไม่มองข้ามความรู้สึกของใคร พร้อมขอบคุณแฟนเพลงและคนที่เข้ามาตักเตือน พร้อมสัญญาว่าจะระมัดระวังคำพูดให้มากกว่านี้