เตรียมใจให้พร้อม! หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters ซีรีส์วายยุค 2499 ที่จะมาทำให้ใจฟูและลุ้นจนตัวโก่ง
เตรียมตัวพบกับความเดือดระดับตำนานในซีรีส์วายเรื่อง หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters ที่จะเริ่มออกอากาศวันแรก 30 ตุลาคม 2026 โดยมีทั้งหมด 16 ตอน ส่งตรงถึงหน้าจอทุกวันศุกร์เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 และสำหรับใครที่พลาดหรืออยากดูย้อนหลัง จัดไปที่แอป oneD ที่เดียวในเวลา 21.30 น.
เรื่องนี้ได้ ฟอส จิรัชพงศ์ มารับบทเป็น หงเสน ประกบคู่กับ บุ๊ค กษิดิ์เดช ในบท ย้ง ซึ่งบอกเลยว่าเคมีคู่นี้ดูดีมากจนน่าติดตามว่าความสัมพันธ์ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจะออกมาประทับใจแค่ไหน
รักต้องห้ามท่ามกลางศึกสองฝั่งกรุงเทพฯ
พล็อตเรื่องจะพาเราย้อนกลับไปในปี 1956 ยุคที่อันธพาลครองเมือง โดยเล่าถึงความบาดหมางของสองแก๊งจากคนละฝั่งของกรุงเทพฯ ที่แค้นกันมาตั้งแต่อดีต ฝั่งธนบุรีนำโดย หงเสน หรือหงเสนเก้ายอด หัวหน้าแก๊งผู้ทรงอิทธิพล ส่วนฝั่งพระนครนำโดย เส็ง หรือเส็งคลุกฝุ่น ซึ่งทั้งคู่ต่างไม่ยอมกันและพร้อมจะเปิดศึกได้ตลอดเวลา
แต่ความพีคคือท่ามกลางความรุนแรง กลับมีความรักก่อตัวขึ้นแบบที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อหงเสนดันมีใจให้ ย้ง ซึ่งเป็นน้องชายของเส็งคู่ปรับตัวฉกาจ ความสัมพันธ์นี้จึงไม่ได้มีแค่เรื่องหัวใจ แต่ต้องสู้กับทั้งความภักดีต่อแก๊ง ความแค้นของครอบครัว และความลับในอดีตที่อาจเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล เราว่าพล็อตแบบนี้แหละที่ทำให้คนดูได้ลุ้น เพราะต่อให้รักกันแค่ไหน แต่ถ้าความรักกลายเป็นชนวนให้สงครามแก๊งรุนแรงขึ้น เรื่องนี้จะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีกหลายเท่า
ไม่ได้มีแค่คู่เดียว แถมเส้นเรื่องยังซับซ้อน
นอกจากคู่หลักแล้ว ยังมีอีกคู่ที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ เส็งกับโซ่ โดยเส็งที่เป็นหัวหน้าแก๊งกลับมีความรู้สึกพิเศษให้กับ โซ่ ซึ่งเป็นสมาชิกหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแก๊ง การที่คนสองคนมีสถานะและประสบการณ์ต่างกันต้องมาใกล้ชิดกันในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่ไว้วางใจ ยิ่งทำให้เส้นเรื่องนี้มีรายละเอียดให้ติดตาม
การที่มีความรักถึงสองคู่ที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งเดียวกัน ช่วยเพิ่มมิติให้เรื่องราวซับซ้อนขึ้น เพราะการตัดสินใจของตัวละครตัวหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคนอื่นทั้งหมด ทำให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะควบคุมได้กลับกลายเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก
งานภาพและคอสตูมที่ชุบชีวิตยุค 2499
จุดที่ต้องชมคือเรื่องเสื้อผ้าและคอสตูมที่ทำออกมาได้สวยงามและคุมโทนได้ดีมาก ชุดของหงเสนจะมาในแนวผู้ชายห่ามๆ เถื่อนๆ ซึ่งใส่ออกมาแล้วดูเท่สุดๆ ในขณะที่ชุดของย้งจะเป็นแนวสบายๆ ดูละมุน ซึ่งช่วยส่งเสริมคาแรคเตอร์ให้ดูน่ารัก
ส่วนงานโปรดักชันด้านฉากก็ทำได้เป๊ะ ไม่หลุดธีม ทั้งบ้านเรือน ถนนหนทาง และตึกรามบ้านช่องที่สะท้อนบรรยากาศสมัยนั้นได้อย่างสมจริง ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีความแตกต่างจากซีรีส์วายแนวโรแมนติกทั่วไป เพราะเป็นการผสมผสานความรักเข้ากับแอ็คชั่นดราม่า มีทั้งฉากต่อสู้ที่ตึงเครียด ปมแค้นที่รอวันสะสาง และมุมความรักละมุนๆ ที่จะมาช่วยเติมสีสันให้ใจฟู
ใครที่เบื่อแนวหวานเจี๊ยบแล้วอยากได้รสชาติที่หลากหลาย มีทั้งความตื่นเต้นและความฟินในเรื่องเดียว หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จะเลือกเดินตามเสียงหัวใจหรือจะปล่อยให้ความแค้นพรากทุกอย่างไป จะรอดูว่าความรักจะชนะทุกอย่างได้จริงไหม หรือจะจบแบบตับพังกันแน่!