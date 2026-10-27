ส่อง 10 นักแสดง 'เก็บแผ่นดิน' เวอร์ชั่น 2026 เตรียมกลับมาสร้างตำนานอีกรอบ
ช่อง 3 ส่ง 'เก็บแผ่นดิน' ละครมหากาพย์การต่อสู้ของเหล่านักรบเพื่อปกป้องมาตุภูมิและการเดิมพันด้วยหัวใจที่มีต่อหญิงสาวผู้รักชาติ ลงจอให้ชมกันทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. โดยรอบนี้จัดเต็มนักแสดง 10 คนที่น่าจับตามอง
นำทีมโดย ภณ ณวัสน์ ในบท 'ชลชาติ' พระเอกคิวทองที่นอกจากงานแสดงแล้วยังรักการวิ่งและทำธุรกิจควบคู่ไปด้วย ประกบคู่กับ อุ้ม อิษยา รับบท 'พันพัสสา' นางเอกมากฝีมือที่ยังคงความสวยสดใสและมีกิจกรรมทำมากมาย
ส่วนฝั่งหนุ่มๆ ยังมี ไอซ์ ภาณุวัฒน์ ที่มารับบท 'มินทะดา' ซึ่งเจ้าตัวทุ่มเทกับบทนี้สุดๆ และ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ในบท 'สิพราย' ซึ่งเป็นการกลับมาในบทบาทใหม่หลังจากเคยฝากฝีมือในบท นาคา ตั้งแต่เด็ก ส่วนชีวิตจริงตอนนี้เป็นคุณพ่อที่ติดลูกชายมาก
ทางด้านสาวๆ ออม กรณ์นภัส มารับบท 'มะนุ' พร้อมพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักแสดงคุณภาพที่ฮอตทั้งไทยและต่างประเทศ นิ้ง ศรัณยา รับบท 'ไอรีน' ซึ่งตอนนี้หันไปลุยสายอินฟลูเอนเซอร์ด้วย ส่วน เม นิศาชล รับบท 'เข่งล่า' ที่งานชุกทั้งงานแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้และไลฟ์สไตล์
ปิดท้ายด้วย ภูผา นพวิชญ์ รับบท 'อองดี' คุณพ่อลูกหนึ่งที่เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ หมาก ปริญ, เพ้นท์ กฤตกานต์ รับบท 'เชษฐ์' ที่น่าลุ้นว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เห็นบ้าง และ มุก พชรสร รับบท 'ณี' ที่บอกเลยว่าเรื่องนี้ใส่เต็มแม็กซ์แน่นอน
ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่จากเวอร์ชันออริจินัลที่หวนคืนจอพร้อมหน้าอีกด้วย