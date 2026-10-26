เคน ภูภูมิ อัปเดตหลังร้านเคนภูปังและออฟฟิศโดนน้ำท่วม ลั่นเข้าใจคนประสบภัยเพราะเคยโดนหนัก
เคน ภูภูมิ ออกมาอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่ร้าน Ken Phu Pang (เคนภูปัง) และออฟฟิศส่วนตัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเจ้าตัวเล่าว่าช่วงที่ฝนเริ่มตกก็ต้องลุ้นหนักเพราะคาดเดาอะไรได้ยาก วิธีรับมือคือรีบยกของขึ้นที่สูงให้ไวที่สุดและมีการทำประกันไว้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง
ส่วนเรื่องเงินเยียวยานั้น เคนระบุว่าที่หาดใหญ่ได้รับเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ต่อหลัง ส่วนในกรุงเทพฯ ที่ออฟฟิศโดนน้ำล้อมจนเหลือพื้นที่เป็นเกาะนิดเดียว ตอนนี้กำลังรอเช็กกับทางออฟฟิศว่าได้รับเงินเยียวยาหรือยัง ซึ่งเห็นเพื่อนบ้านบางคนได้รับเงินประมาณ 5,000 บาทแล้ว
งานนี้หนุ่มเคนบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้ประสบภัยเป็นอย่างดีเพราะตัวเองก็เคยโดนหนักมาก่อน โดยมองว่าคนที่โดนน้ำท่วมนั้นลำบากจริงๆ ตั้งแต่ตอนที่น้ำท่วมขัง แต่สิ่งที่ลำบากที่สุดคือขั้นตอนการเก็บกวาดและล้างบ้านที่ทำได้ยากมาก รวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน
เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาเหนื่อยๆ ตอนบิ๊กคลีนนิ่งบ้านไปได้ด้วยดี ใครที่กำลังก้มหน้าก้มตาขัดบ้านอยู่ สู้ๆ นะคะ!