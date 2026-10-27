ส้มเช้ง สามช่า เปลี่ยนสายมาขายไส้ทอด ปังจนต้องประกาศตามหาซัพพลายเออร์!
ส้มเช้ง สามช่า ตลกสาวรุ่นใหญ่กลับมาปังอีกครั้งหลังจากหันมาลุยธุรกิจขายไส้ทอดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกระแสตอบรับดีเกินคาดจน
โดยส้มเช้งเปิดใจว่าตอนนี้เริ่มติดตลาดแล้ว พร้อมกับบ่นขำๆ ว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ ถ้ารู้อย่างนี้ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวให้เจ๊งหรอก แต่หันมาขายไส้ดีกว่า เพราะจัดการง่าย ใช้แพลตฟอร์มที่สะดวก แถมไม่ต้องใช้ลูกน้องเยอะ จะตื่นมาทำตอนไหนก็ได้ เรียกว่ามาถูกที่ถูกทางแบบเต็มสิบ
แต่ความปังก็มาพร้อมปัญหา เพราะตอนนี้ไส้หายากมาก ส้มเช้งเลยขอใช้พื้นที่สื่อประกาศตามหาใครที่มีไส้อ่อนในราคาย่อมเยาให้ติดต่อมาเพราะต้องการมาก
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก