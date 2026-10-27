ฮาโลวีนนี้ต้องพุ่งตัวไป Happitat! มีคอนเสิร์ตเนเน่-รอยัล และกิจกรรมแบบจัดเต็ม
ใครกำลังหาที่เที่ยวฮาโลวีนแบบสับ ต้องไปที่ Happitat บางนา-ตราด กม.7 เลย เพราะเขามีงาน THE SPOOKTACULAR FESTIVAL ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2026 นี้ งานนี้เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นดินแดนลึกลับ จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง บอกเลยว่าบรรยากาศได้มาก
ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือคอนเสิร์ตจาก เนเน่-รอยัล ศิลปินร็อกสาววัย 16 ปีที่สร้างตำนานเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 เตรียมตัวไปฟังพลังเสียงและดูสกิลการเล่นกีตาร์สุดยูนีคของเธอได้แบบใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีทัพศิลปินมาสร้างสีสันอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Fellow Fellow, แม็กซ์ เจนมานะ, กบ ทรงสิทธิ์, มาลีวัลย์ เจมีน่า, DJ BESTBOI และศิลปินจาก AF 2026
กิจกรรมสายหลอนและสายลุย
ถ้าใครชอบดูหนัง ต้องจัด Horror Movie Night ที่รวมทั้งหนังครอบครัวและหนังสยองขวัญเรื่องดังมาให้ชม โดยมีรอบวันที่ 24–25 และ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2026 ส่วนสายแอ็กทีฟต้อง Spooky Run × Monster Run แต่งชุดแฟนซีมาวิ่งท่ามกลางบรรยากาศฮาโลวีนทั่วโครงการไปเลย
สำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ ก็มี Spooky Bouncy Castle บ้านบอลยักษ์ที่ Festie Town และกิจกรรม Spooky Sketch ให้วาดมอนสเตอร์ในจินตนาการ หรือจะร่วมภารกิจ Halloween Stamp Station ตามล่าแสตมป์ 7 จุดทั่ว Happitat เพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ก็สนุกดีนะ
ช้อป กิน แล้วรับของสะสม
งานนี้ไม่ได้มีแค่ความหลอน แต่ยังมีโปรโมชัน Happitat Halloween Treat แค่กิน ช้อป หรือใช้บริการในร้านที่ร่วมรายการ ก็ได้ของที่ระลึกตามยอดใช้จ่าย เริ่มต้น 200 บาท รับ Halloween Badge, 1,000 บาท ได้พวงกุญแจฟักทอง, 1,500 บาท ได้กระเป๋าผ้า Happitat Mushroom Tote Bag, 3,500 บาท ได้ผ้าพันคอ และถ้าจัดหนักถึง 8,500 บาท จะได้รับ Magical Book & Blanket ไปครอง
ใครอยากรู้ตารางการแสดงหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ไปส่องได้ที่ Facebook Page: Happitat Thailand หรือเว็บไซต์ของโครงการได้เลย แล้วเจอกันในชุดแฟนซีนะทุกคน!