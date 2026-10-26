ดิว อริสรา จดทะเบียนสมรส วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ลั่นชีวิตไม่มีอะไรแย่ไปกว่าที่ผ่านมาแล้ว!
ดิว อริสรา ล่ำซำ ดาราสาวที่หลายคนคุ้นเคย ล่าสุดทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์หลังจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการกับ วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ นักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดัง โดยดิวเผยว่าตอนนี้แฮปปี้มาก และรู้สึกขอบคุณที่ทางวู้ดดี้ให้เกียรติเธออย่างมาก รวมถึงความตั้งใจที่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องจริงจัง
รักครั้งใหม่ที่ทำให้เชื่อมั่นอีกครั้ง
ดิวเล่าว่าที่ผ่านมาเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและได้บทเรียนชีวิตครั้งใหญ่ จนถึงขั้นลืมที่จะนึกถึงความรักของตัวเองไปแล้ว และยิ่งพอมีลูกก็ยิ่งเอาลูกเป็นหลักเสมอ จนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่มีความรักครั้งใหม่เข้ามา แต่การได้พบกับคนที่ใช่และมองอนาคตร่วมกัน ทำให้เธอกลับมาเชื่อมั่นในความรักดีๆ อีกครั้ง โดยเธอบอกว่าวู้ดดี้เป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าโอกาสยังมีเสมอสำหรับคนดีๆ และทำให้รู้ว่ายังมีคนที่อยากแก่ไปด้วยกัน
ส่วนเรื่องระยะเวลาความสัมพันธ์ที่หลายคนอาจมองว่ารวดเร็ว ดิวชี้แจงว่าจริงๆ แล้วความสัมพันธ์ค่อยๆ พัฒนามา ไม่ได้ปั้งอย่างที่ทุกคนคิด เพียงแต่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรบ่อยๆ เมื่อคนสองคนเข้าใจกันและเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากมาย
บทเรียนชีวิตและฉายาแมวเก้าชีวิต
เมื่อพูดถึงกระแสเรื่อง "แมวเก้าชีวิต" ดิวยอมรับว่าไม่ได้อยากได้ฉายานี้ แต่เข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมามันเจ็บปวดและมีบทเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเธอได้รับบทเรียนอย่างสาสมแล้ว และตั้งใจจะเก็บสิ่งดีๆ ไว้กับตัวให้นานที่สุด พร้อมทั้งประพฤติตัวให้ดี
ดิวบอกอย่างตรงไปตรงมาว่า เธอไม่รู้สึกกดดันเลยกับการถูกจับตามองเรื่องความรัก เพราะมองว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าสิ่งที่เคยเจอมาแล้ว ดังนั้นปัจจุบันเธอจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา และทำทุกวันให้ดีที่สุดตามคำแนะนำของวู้ดดี้ที่ให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
ไม่ขอเป็นสะใภ้หมื่นล้านและแพลนในอนาคต
สำหรับฉายา "สะใภ้หมื่นล้าน" ดิวบอกว่าไม่อยากให้มองหรือเรียกแบบนั้น เพราะวู้ดดี้มักจะบอกเธอเสมอว่าอย่ามองว่าตัวเองโชคดี แต่ให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอเป็นและสิ่งที่เธอทำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโชคนี้ขึ้นมา
ในส่วนของแผนในอนาคต ดิวคอนเฟิร์มว่าจะมีงานฉลองสมรสแน่นอน โดยจะค่อยๆ ทำไปทีละสเต็ป ส่วนเรื่องการมีลูกนั้นเธอก็บอกว่ามีแพลน และจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ เพราะอยากใช้ชีวิตปกติ เนื่องจากที่ผ่านมาผ่านเรื่องหนักหนาและเล่นใหญ่มาเยอะแล้ว
เคลียร์ชัดเรื่องมูเตลูและภาพลักษณ์
ดิวขอแก้ข่าวเรื่องที่มีภาพแชร์ว่าเธอไปมูเตลู โดยสารภาพว่าไม่ได้มูเลย แต่ไทม์ไลน์ในช่วงนั้นคือตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อเคลียร์หนี้สินอย่างเดียว ส่วนเรื่องการเข้าวัดทำบุญหรือดูแลพ่อแม่นั้นทำอย่างสม่ำเสมอเท่าที่ทำได้
นอกจากนี้ เธอยังบอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองว่า หลังจากนี้คงจะโป๊มากขนาดนั้นไม่ได้แล้ว เพราะบางอย่างต้องแลกมา และการเป็นตัวของตัวเองแบบ 100% ในบางครั้งก็ทำไม่ได้ ส่วนใครที่อยากได้ "องค์แม่ดิว" ไปบูชา เธอบอกว่าไม่มีการทำรุ่น 1 และอยากอยู่เงียบๆ และขอบคุณทุกคนที่ยินดีกับความรักในครั้งนี้