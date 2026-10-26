ตัวแม่จะแคร์เพื่อ! รักแห่งสยาม The Musical บัตร Sold Out เกลี้ยง 17 รอบ
ยอมใจในความปังของ รักแห่งสยาม The Musical ที่สร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out ทั้ง 17 รอบการแสดงแบบถล่มทลายหลังจากเปิดขายได้ไม่นาน ทำเอาเหล่านักแสดงปลื้มปริ่มกันยกใหญ่ พร้อมลั่นว่าจะตั้งใจซ้อมให้เต็มที่เพื่อไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวัง
งานนี้ GMMTV จัดหนักส่งละครเวทีเรื่องแรกมาเขย่าหัวใจ โดยดัดแปลงจากบทภาพยนตร์ระดับตำนานของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ที่เคยฝากความประทับใจให้แฟนๆ มาเกือบสองทศวรรษ ซึ่งครั้งนี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสัมผัสบรรยากาศสยามในปี 2007 อีกครั้งในมิติใหม่ พร้อมจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง ให้ดูอลังการกว่าเดิมที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์
ไลน์อัปนักแสดงคือจึ้งมาก เพราะได้สองหนุ่มสุดฮอต เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ มารับบทเป็น โต้ง และ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ในบท มิว แถมยังมีทัพนักแสดงมากฝีมือร่วมจอยเพียบ ไม่ว่าจะเป็น นก สินจัย เปล่งพานิช, กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, มุก ชญาดา อะกิยามะ, ดวงดาว จารุจินดา, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, เซฟ ไซสวัสดิ์, หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ, ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว และ ข้าวกล้า วรรธน์ธนิน ส่งทวีทรัพย์ โดยมี ออฟ นพณัช ชัยวิมล รับหน้าที่กำกับการแสดง
เตรียมทิชชู่ให้พร้อมแล้วไปเจอกันวันที่ 11-25 ธันวาคม 2026 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา และที่สำคัญจะมี Special Guests แวะเวียนมาเซอร์ไพรส์ให้ได้ลุ้นกันอีกด้วย