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บันเทิง

ปังไม่ไหว! แพทริค คว้าเกียรติยศ Charming Young Actor Award จากเวทีจีน

Mandy Mandopoulos · 27 ตุลาคม 2569
Pexels

กรี๊ดสิคะรออะไร! แพทริค หยิ่นฮ่าวอวี่ หลังจากที่ PATRICK OFFICIAL TH ออกมาประกาศข่าวดีว่าน้องแพทได้รับรางวัล “Charming Young Actor Award” จากงานประกาศรางวัล Wenrong Awards ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ของทางฝั่งจีน

ต่อมาเจ้าตัวโพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า “thank you so much for this award #wenrongawards” บอกเลยว่ารางวัลนี้คือเครื่องพิสูจน์ฝีมือการแสดงของน้องแพทได้แบบชัดเจนและสมศักดิ์ศรีที่สุด

ใครยังไม่ได้ไปร่วมยินดีในไอจี รีบพุ่งตัวไปด่วนเลยนะ!

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก