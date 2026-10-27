ปังไม่ไหว! แพทริค คว้าเกียรติยศ Charming Young Actor Award จากเวทีจีน
กรี๊ดสิคะรออะไร! แพทริค หยิ่นฮ่าวอวี่ หลังจากที่ PATRICK OFFICIAL TH ออกมาประกาศข่าวดีว่าน้องแพทได้รับรางวัล “Charming Young Actor Award” จากงานประกาศรางวัล Wenrong Awards ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ของทางฝั่งจีน
ต่อมาเจ้าตัวโพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า “thank you so much for this award #wenrongawards” บอกเลยว่ารางวัลนี้คือเครื่องพิสูจน์ฝีมือการแสดงของน้องแพทได้แบบชัดเจนและสมศักดิ์ศรีที่สุด
ใครยังไม่ได้ไปร่วมยินดีในไอจี รีบพุ่งตัวไปด่วนเลยนะ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก