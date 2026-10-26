หนิง ปณิตา คว้าช่อดอกไม้งานแต่งโอ๋ ภัคจีรา ลั่นถ้าไม่มีเงินใครจะเอา
หนิง ปณิตา กลายเป็นจุดสนใจในงานแต่งงานของ โอ๋ ภัคจีรา และ เบียร์ สรณัฐ หลังคว้าช่อดอกไม้มาครองได้สำเร็จ โดยงานนี้พี่ส้มโอเป็นคนยกให้ ซึ่งในช่อดอกไม้มีทองรวมอยู่ด้วย จนโดนแซวกันยับว่าจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไป
แต่ขอโทษนะคะ งานนี้คุณแม่หนิงไม่เล่นด้วย เพราะเจ้าตัวบอกตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อมว่า ถ้าไม่มีเงินใครจะอยากมาแต่งงานด้วย ผู้ชายสมัยนี้ถ้าผู้หญิงต้องไปนั่งเกาะเขากินเขาก็ไม่เอา แถมยังบอกอีกว่าตอนนี้อายุจะ 50 แล้ว ใครจะมาเอา ให้จัดรีเวดดิ้งแทนได้ไหม
เรื่องความรักตอนนี้บอกเลยว่าพักก่อน เพราะชีวิตทั้งชีวิตของหนิงคือ ณิริน ลูกสาวคนเดียว ถ้าลูกไม่โอเค เธอก็ไม่มีทางโอเคด้วย ตอนนี้เลยขอทุ่มเทและบ้างานให้เต็มที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้ลูกสาวก่อน ส่วนเรื่องคนคุยที่ผ่านมาก็มีบ้างแต่ไม่มีใครทนได้สักคน เพราะเธอไม่มีเวลาให้
ส่วนโมเมนต์ในงานนั้น หนิงยอมรับว่าซึ้งจนน้ำตาไหลที่ได้เห็นเพื่อนในแก๊งมีความรักที่สมบูรณ์แบบอีกครั้ง โดยได้เดินไปบอก เบียร์ สรณัฐ ว่าภูมิใจในตัวเขา และบอกว่าเบียร์ทำให้เธอเชื่อว่าความรักต้องมาคู่กับความเข้าใจและการเสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยศรัทธามาก่อน
ใจเด็ดขนาดนี้ ใครจะกล้าจีบคุณแม่คะเนี่ย