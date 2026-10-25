ตัวพ่อตัวจริง! มาร์ช จุฑาวุฒิ เปิดโหมดชงเข้ม โทรหา แจ็คกี้ กลางรายการ ทำเอา ท็อป ทศพล เขินจนมือเย็น
งานนี้ต้องยกให้เป็นตัวพ่อแห่งการชงจริงๆ สำหรับ มาร์ช จุฑาวุฒิ ที่จัดเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวในรายการทางช่องยูทูบ มีนาคม ด้วยการต่อสายตรงหา แจ็คกี้ ชาเคอลีน กลางรายการ ในขณะที่ ท็อป ทศพล กำลังมาเป็นแขกรับเชิญ ซึ่งจังหวะนี้คือเป๊ะมากเพราะแฟนๆ กำลังจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่พอดี
ทันทีที่ แจ็คกี้ รับสายแบบงงๆ ว่ามีอะไร มาร์ชก็บอกว่าอยากให้มาทักทายแขกในรายการหน่อย และพอ ท็อป เอ่ยปากทักทายเท่านั้นแหละ แจ็คกี้ถึงกับเขินจนต้องหันหน้าหนีกล้องไปเลย ส่วนมาร์ชก็ไม่ปล่อยให้บรรยากาศเงียบ แซวต่อทันทีว่าให้ระวังตัวหน่อยเพราะมีคนดูอยู่ จนท็อปต้องสวนกลับขำๆ ว่าถ้าจะให้ระวังแล้วโทรหาทำไม เพราะตอนนี้ไม่มีใครเป็นตัวเองแล้ว
ความพีคคือมาร์ชแอบแฉกลางรายการว่า มือของ ท็อป เย็นเฉียบ จนเจ้าตัวต้องขอให้ใครก็ได้ช่วยจัดการมือตัวเองที และก่อนจะวางสาย แจ็คกี้ยังทิ้งท้ายคำว่าคิดถึงซ้ำไปซ้ำมา จนมาร์ชต้องรีบถามว่าพูดกับใคร ซึ่งแจ็คกี้ก็ตอบแบบไม่ทันคิดว่าบอกมาร์ชนั่นแหละ ส่วนท็อปที่นั่งเขินอยู่ข้างๆ ก็ได้แต่เร่งให้รีบกดวางสายเสียที
แม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่โมเมนต์เขินแพ็กคู่ครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆ ฟินกันไปเต็มๆ โดยเฉพาะท็อปที่ปกติจะดูนิ่งๆ แต่พอเจอเสียงแจ็คกี้เข้าไปไม่กี่ประโยคถึงกับเสียอาการจนมือเย็นขนาดนี้ สงสัยต้องลุ้นกันต่อแล้วว่าจะมีข่าวดีตามมาไหม