แต้ว ณฐพร แต่งงานแล้ว! ควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจจดทะเบียนสมรส เริ่มต้นชีวิตคู่สุดหวาน
แต้ว ณฐพร นักแสดงสาวมากความสามารถ และแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ณัย ประณัยพรประภา จัดพิธีวิวาห์และจดทะเบียนสมรสเพื่อเริ่มต้นสร้างครอบครัวร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2025 หลังจากคบหากันมานานเข้าสู่ปีที่ 5
งานนี้เจ้าสาวตั้งใจให้ทุกอย่างจบภายในวันเดียว โดยเริ่มตั้งแต่เช้าด้วยพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ พิธีหมั้น ยกน้ำชา สวมแหวน และรดน้ำสังข์ ไฮไลต์อยู่ที่ชุดไทยของทั้งคู่ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย โดยใช้เทคนิคการตัดเย็บโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี ส่วนชุดอื่นๆ แต้วเลือกให้เข้ากับธีมงานที่เน้นบรรยากาศสดใสของดอกไม้และสนามหญ้า ให้ความรู้สึกเหมือนแขกทุกคนมาปิกนิกด้วยกัน
แต้วแชร์โมเมนต์ความรู้สึกว่าตื่นเต้นมาก แม้จะเคยไปงานแต่งงานมาเยอะแต่พอเป็นงานตัวเองกลับเป็นความรู้สึกที่ใหม่และแฮปปี้สุดๆ โดยเฉพาะตอนที่เห็นทุกคนมองมาด้วยความรักและอบอุ่น มีช่วงที่น้ำตาไหลตอนคุณพ่อคุณแม่ให้พรเรื่องความเข้าใจและการเคารพกันเพื่อให้ครองคู่กันอย่างมั่นคง
ส่วนเหตุผลที่จดทะเบียนสมรสในวันนั้นเลยเพราะอยากให้ทุกขั้นตอนจบในวันเดียวและเป็นฤกษ์ดีด้วย แม้จะกังวลว่าจะเหนื่อยแต่เพราะได้รับกำลังใจจากทุกคนเลยทำให้เป็นวันที่ดีและไม่รู้สึกเหนื่อยเลย โดยทั้งคู่สัญญาว่าจะดูแลกันและกันแบบนี้ในทุกๆ วัน
สำหรับแพลนหลังแต่งงาน ทั้งคู่อยากไปท่องเที่ยวด้วยกัน อาจเป็นประเทศแถบอเมริกาใต้ ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิง แต้วยืนยันว่าไม่ทิ้งงานแสดงแน่นอน แต่จะปรับการทำงานให้ควบคู่ไปกับหน้าที่ในพาร์ตธุรกิจ ส่วนเรื่องทายาทนั้นบอกว่าถ้าถึงเวลาที่พร้อมทั้งคู่ก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นกัน
ว่าแต่ใครอยากไปทริปอเมริกาใต้แบบสวีทๆ แบบนี้บ้าง ยกมือขึ้น!