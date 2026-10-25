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จักรวาลสะเทือน! เจฟ ซาเตอร์ เซ็นสัญญา Universal Music SEA พร้อมปั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก

Mandy Mandopoulos · 25 ตุลาคม 2569

สิ้นสุดการรอคอยสักที! เมื่อ Universal Music Southeast Asia (UM SEA) ในเครือ Universal Music Group ประกาศต้อนรับ เจฟ ซาเตอร์ เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการ พร้อมสโลแกนที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสลบอย่าง “SATURN HAS ENTERED THE UNIVERSE”

บอกเลยว่าดีลนี้ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาธรรมดา แต่คือภารกิจปั้นให้ เจฟ กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนแรกของวงการ T-Pop โดยทางค่ายพร้อมซัพพอร์ตจัดเต็มทุกมิติ ทั้งเรื่องการพัฒนาเพลง การตลาด ไปจนถึงการดึงโปรดิวเซอร์และศิลปินระดับโลกมาร่วมแจม ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่ เจฟ เคยทำยอดสตรีมรวมทุกแพลตฟอร์มพุ่งทะลุ 2,000 ล้านครั้ง จากเพลงฮิตอย่าง ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง (Fade) และ ซ่อน(ไม่)หา (Ghost)

ด้านหนุ่มเจฟก็แฮปปี้สุดๆ โดยบอกว่าสิ่งสำคัญในอาชีพศิลปินคือการเจอพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจความคิดและช่วยเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงได้โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ แถมยังตื่นเต้นที่ Saturn จะได้พบกับ Universe เพื่อเริ่มต้นบทใหม่แบบไร้พรมแดน เพราะสำหรับเขาแล้ว ดนตรีคือภาษาสากลมาโดยตลอด

ยอมใจในความปังนี้จริงๆ ใครที่รอเพลงใหม่เตรียมตัวไว้ให้ดี เพราะมีคิวปล่อยซิงเกิลใหม่ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ พร้อมลุย World Tour ให้โลกจำไปเลย

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก