จักรวาลสะเทือน! เจฟ ซาเตอร์ เซ็นสัญญา Universal Music SEA พร้อมปั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก
สิ้นสุดการรอคอยสักที! เมื่อ Universal Music Southeast Asia (UM SEA) ในเครือ Universal Music Group ประกาศต้อนรับ เจฟ ซาเตอร์ เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการ พร้อมสโลแกนที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสลบอย่าง “SATURN HAS ENTERED THE UNIVERSE”
บอกเลยว่าดีลนี้ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาธรรมดา แต่คือภารกิจปั้นให้ เจฟ กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนแรกของวงการ T-Pop โดยทางค่ายพร้อมซัพพอร์ตจัดเต็มทุกมิติ ทั้งเรื่องการพัฒนาเพลง การตลาด ไปจนถึงการดึงโปรดิวเซอร์และศิลปินระดับโลกมาร่วมแจม ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่ เจฟ เคยทำยอดสตรีมรวมทุกแพลตฟอร์มพุ่งทะลุ 2,000 ล้านครั้ง จากเพลงฮิตอย่าง ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง (Fade) และ ซ่อน(ไม่)หา (Ghost)
ด้านหนุ่มเจฟก็แฮปปี้สุดๆ โดยบอกว่าสิ่งสำคัญในอาชีพศิลปินคือการเจอพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจความคิดและช่วยเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงได้โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ แถมยังตื่นเต้นที่ Saturn จะได้พบกับ Universe เพื่อเริ่มต้นบทใหม่แบบไร้พรมแดน เพราะสำหรับเขาแล้ว ดนตรีคือภาษาสากลมาโดยตลอด
ยอมใจในความปังนี้จริงๆ ใครที่รอเพลงใหม่เตรียมตัวไว้ให้ดี เพราะมีคิวปล่อยซิงเกิลใหม่ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ พร้อมลุย World Tour ให้โลกจำไปเลย