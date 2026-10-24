คลั่งรักไม่ไหว! จีน่า เดอะเฟซ เปิดตัวแฟนหนุ่ม หล่อขาวตี๋ แถมมูจนได้ดี
หัวใจไม่ว่างแล้วจ้า! จีน่า เดอะเฟซ หรือ วิรายา ภัทรโชคชัย ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาหลังจากปล่อยภาพคู่กับแฟนหนุ่มในโพสต์อวยพรวันเกิด พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษหวานๆ ว่าโชคดีที่ได้เจอเขาท่ามกลางคนทั้งโลก ซึ่งฝ่ายชายก็หล่อ ขาว ตี๋ เรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนๆ และแฟนคลับ จนเจ้าตัวต้องออกมายืนยันชัดเจนว่าตอนนี้ไม่โสดแล้ว
ถึงจะคบกันยังไม่ถึงปีแต่บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ธรรมดา เพราะจีน่าเผยว่าที่กล้าเปิดตัวก็เพราะมั่นใจในตัวผู้ชายคนนี้มาก แม้จะแอบปล่อยมุกว่า "มั่นใจแค่วันนี้ก่อนนะ" แต่เหตุผลจริงๆ คือเขามีความสม่ำเสมอ นิสัยดี และพยายามอยากมีเธออยู่ในชีวิต ที่สำคัญคือเขาเห็นจีน่ามาทุกสภาพ ทั้งตอนบ้าบอและตอนเมาแต่ก็ยังรับได้ ทำให้เธอสามารถเป็นตัวเองได้ 100% แบบไม่ต้องแอ๊บให้เหนื่อย
เบื้องหลังความรักฉบับเพื่อนจัดให้และสายมู
งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้ ปลายฟ้า ณัชภรณ์ อุ่นสวัสดิ์ เพื่อนสนิทที่ทำหน้าที่เป็นแม่สื่อ เพราะเห็นจีน่าบ่นว่าเหงา เอาแต่ทำงาน ในขณะที่เพื่อนคนอื่นมีแฟนกันหมดแล้ว ปลายฟ้าเลยช่วยจับคู่ให้เป็นเวลา 2-3 เดือน ซึ่งช่วงแรกยังไม่มีอะไรคืบหน้า เพราะจีน่ายังไม่ได้ชอบ และรู้สึกว่าฝ่ายชายยังไม่กล้าพอ ถึงขั้นให้แม่สื่อไปบอกว่าถ้าไม่จริงจังก็ไม่ต้องจีบ
แต่ที่พีคคือความสายมู เพราะจีน่าเล่าว่าได้เปิดรูปให้พระแม่ลักษมีดู พร้อมขอว่าถ้าไม่ใช่คนนี้ให้หายไปก่อน 4 โมงเย็น แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายดันติดต่อมาก่อนเวลาเสียอีก จีน่าเลยถือว่าพระแม่คอนเฟิร์มให้เรียบร้อยแล้ว
สำหรับเรื่องวิวาห์ เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้รีบร้อนอะไร แต่ถ้าถึงวันที่ต้องแต่งงานและเจ้าบ่าวเป็นคนนี้ก็คงดี เพราะทั้งคุณแม่และตัวเธอเองต่างก็แฮปปี้ ส่วนฝ่ายชายจะคิดยังไงนั้น จีน่าบอกให้ไปถามเจ้าตัวเอาเอง พร้อมฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและยินดีกับความรักครั้งนี้ด้วย
เปิดตัวแรงขนาดนี้ สงสัยต้องเตรียมตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวรอแล้วมั้ยคะเนี่ย?