เคมีออฟฟิศเกาหลีแบบสับ! ส่องตัวละคร Intern อินเทิร์น เมื่อรุ่นเก๋าต้องมาปะทะรุ่นใหม่
ใครที่ยังต้องตื่นไปทำงานทุกวันบอกเลยว่าเรื่องนี้โดนใจชัวร์ เพราะ "Intern อินเทิร์น" ขนทัพนักแสดงมาสร้างเคมีออฟฟิศสายพันธุ์เกาหลีได้ลงตัวสุดๆ นำทีมโดย ชเวมินซิก และ ฮันโซฮี พร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพอย่าง คิมจุนฮัน, รยูฮเยยอง, คิมกึมซุน, พัคเยนี, คิมโยฮัน และ ยุนซังจ็อง แถมยังมี คังแทโอ กับ ฮันจีอึน มาโผล่เป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษให้ได้กรี๊ดกันด้วย
มาดูตัวละครที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มที่ ชเวมินซิก ในบท กีโฮ พนักงานฝึกงานรุ่นเก๋าที่ประสบการณ์ทำงานแน่นปึ้กกว่า 37 ปี แต่ดันต้องมาช็อกเมื่อสมัครเข้าทำงานที่บริษัท WOO22 แล้วพบว่าทุกอย่างในนี้เป็นระบบดิจิทัลหมดเลย งานนี้คุณลุงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้รอดในที่ทำงานนี้ให้ได้
ส่วน ฮันโซฮี รับบทเป็น ซอนอู ผู้บริหารสาวตัวแม่ระดับท็อปที่ปั้นสตาร์ทอัพ WOO22 จนกลายเป็นม้ามืดของวงการได้ภายในเวลาแค่ 3 ปี แต่ชีวิตจริงคือไม่ได้พัก เพราะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวถาโถมเข้ามาหาแบบไม่หยุดหย่อน
ยังไม่หมดแค่นั้น ยังมี คิมจุนฮัน ที่มารับบทเป็น ฮยองวาน รองประธานบริษัท WOO22 สายเป๊ะที่บริหารทุกอย่างด้วยสถิติ และเน้นผลลัพธ์มากกว่าความเป็นจริง และปิดท้ายด้วย รยูฮเยยอง ในบท มินอา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบริหารที่บอกเลยว่าคลั่งรักการใช้ AI แบบขั้นสุด
เตรียมไปดูความป่วนและเคมีสุดฮาของเหล่ามนุษย์ออฟฟิศได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
งานนี้จะรอดหรือจะร่วง แล้วรุ่นเก๋ากับรุ่นใหม่จะจูนกันติดไหม ต้องไปลุ้นกันในโรงเลย!