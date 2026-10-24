เนเน่ รอยัล ประเดิมงานพากย์! สวมวิญญาณสาวน้อยเวทมนตร์ใน Disney’s Hexed
จัดไปกับความปังครั้งใหม่ของ เนเน่ รอยัล ร็อกเกอร์รุ่นเยาว์ที่ขอสลับโหมดมาโชว์พลังเสียงในโลกภาพยนตร์ ประเดิมงานพากย์เสียงครั้งแรกในบท บิลลี่ สาวน้อยที่เพิ่งค้นพบพลังเวทมนตร์ของตัวเอง ในเรื่อง “Disney’s Hexed มหัศจรรย์เวทมนตร์อลเวง”
เจ้าตัวบอกว่าดีใจและตื่นเต้นสุดๆ เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมาก แถมยังอินกับบทนี้เป็นพิเศษ เพราะบิลลี่ในเรื่องมีอายุ 16 ปี ซึ่งเท่ากับอายุของเนเน่พอดี เลยทำให้รู้สึกว่าเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดี
ส่วนใครที่กำลังหาเพลงฟังสร้างบรรยากาศหลอนๆ ต้อนรับฮาโลวีน Disney เขาก็จัดเพลย์ลิสต์ “Disney Halloween Playlist 2026” มาให้แล้ว มีทั้งเพลง “999 Happy Haunts” จาก Haunted Mansion, “The Ballad of the Witches’ Road” จาก Agatha all Along และ “Rotten to the Core” จาก Descendants ใครอยากสัมผัสความลึกลับแบบสนุกๆ ตามไปฟังได้เลยที่ Spotify หรือ Apple Music
ปิดท้ายด้วยข่าวสายหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2026 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย (4 ตุลาคมของทุกปี) ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา โดยหนึ่งใน 12 เรื่องที่ได้รับเลือกปีนี้คือ “เฉิ่ม” (2005) ของสหมงคลฟิล์มฯ ซึ่งงานนี้มีทั้งผู้กำกับและคนเขียนบทอย่าง คงเดช จาตุรันต์รัศมี พร้อมด้วยนักแสดงนำอย่าง นุ่น วรนุช และ หม่ำ เพ็ชรทาย มาร่วมงานด้วย
นอกจากนี้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยังจับมือกับมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค อย่าง เสถียร ทำมือ ลงพื้นที่ส่งมอบโรงเรียนที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อสานต่อพันธกิจช่วยเหลือสังคมด้วย
งานพากย์เสียงครั้งแรกของเนเน่จะออกมาคิ้วท์หรือจะจึ้งขนาดไหน ต้องรอติดตามชมกันเลย!