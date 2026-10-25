ตัวแม่เซฟตัวเอง! อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัดปมขอดูมือถือแฟนคลับหลังทำร่วงใกล้กระโปรง
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตชื่นชมกันรัวๆ สำหรับซุปตาร์ตัวแม่ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ที่มีคลิปไวรัลตอนเอ่ยปากขอดูโทรศัพท์มือถือของแฟนคลับ หลังจากที่เครื่องร่วงลงไปบริเวณใกล้กระโปรงของเธอ ซึ่งงานนี้พี่อั้มออกมาเปิดใจแล้วว่า ตอนนั้นแค่กังวลว่าจะมีอะไรหลุดออกมาหรือเปล่า โดยที่ตัวเองไม่ได้ตามดูข่าวเลย พอรู้ว่าคนชมว่าพูดจาดีก็แอบตกใจและขอบคุณทุกคน
อั้มยอมรับว่าจริงๆ ไม่ได้ตกใจอะไรมาก เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องขอเพื่อความสบายใจของตัวเอง และเป็นการป้องกันไว้ก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต แม้จะยอมรับว่าเกรงใจแฟนคลับเพราะการขอเช็กมือถือคนอื่นเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยความที่มือถือเครื่องนั้นอยู่ใกล้กระโปรงมาก เลยต้องขอเช็กให้ชัวร์ ดีกว่านั่งรถกลับไปแล้วมาคิดว่าอุ้ย ไม่น่าเลย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเจอเหตุการณ์น่ากังวลแบบนี้บ่อยจนเริ่มมีภูมิต้านทาน และพยายามเซฟตัวเองตลอดเวลาที่ออกงาน
ส่วนเรื่องงานละครที่แฟนคลับถามในไลฟ์สดกับเพื่อนสนิทอย่าง เมย์ เฟื่องอารมย์ อั้มเผยว่าถ้าผู้ใหญ่จ้างก็รับเล่นแน่นอน ส่วนเรื่องที่จะให้เมย์มาเล่นเป็นแม่นั้น อั้มบอกขำๆ ว่าเมย์คงไม่ยอมแน่ๆ อาจจะต้องให้เล่นเป็นน้าแทน