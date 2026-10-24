ก้อง ปิยะ แฉยับดาราดังบางคนเรื่องเยอะจัด ถึงขั้นส่งผู้จัดการมาซ้อมแทน!
ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล ไปโผล่ในรายการ ขมคอ Story Podcast EP.123 เล่าถึงเบื้องหลังชีวิตคนทำงานในวงการบันเทิง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเวลาของเหล่านักแสดงที่แต่ละคนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน บางคนตรงเวลาเป๊ะ แต่บางคนก็มาสายจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในฐานะผู้จัดต้องมีทีมคอยดีลและหาวิธีรับมือให้ได้
ความพีคคือพี่ก้องแฉว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป พอบางคนดังมากๆ ก็เริ่มจะว่าอะไรไม่ได้ เพราะถ้าตักเตือนนิดหน่อยก็จะโดนทำหน้าตูดใส่ หรือมองว่าผู้จัดไม่น่าเคารพนับถือ แถมบางรายพอเริ่มดังก็ไม่อยากมาซ้อมเอง ถึงขั้นส่งผู้จัดการมาซ้อมแทน หรือไม่ก็ให้ถ่ายคลิปไปให้ดู ซึ่งบอกเลยว่าเจอมาหลากหลายรูปแบบจริงๆ
เอาจริงคือเห็นใจคนทำงานเลยนะ ความดังมันเป็นใบเบิกทางได้ก็จริง แต่เรื่องวินัยกับความเกรงใจควรจะมีให้กันด้วยป่ะ? ส่งผู้จัดการมาซ้อมแทนเนี่ย คิดได้ยังไงก่อน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก