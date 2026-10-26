นุนิว มาแล้ว! กางตารางโปรโมต BORN TO BE เตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ 28 ต.ค. นี้
นุนิว ชวรินทร์ ศิลปินจากค่าย DMD MUSIC ประกาศเปิดตัวผลงานใหม่ในชื่อ BORN TO BE พร้อมส่งตารางโปรโมตให้แฟนๆ ได้เตรียมตัวต้อนรับยุคใหม่หรือ THE NEW ERA BEGINS อย่างเป็นทางการ
โดยวันนี้ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 18.00 น. จะมีการปล่อย Concept Photo #2 ในธีม THE IDENTITY ให้ได้ใจสั่นกันก่อน
ส่วนใครที่รอความปัง เตรียมปักหมุดรอชมมิวสิกวิดีโอและฟังผ่านทุกช่องทางสตรีมมิ่งได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยต้นฉบับระบุว่านุนิวพร้อมเสิร์ฟงานคุณภาพทั้งเพลงและคอนเสิร์ตใหญ่
งานคุณภาพขนาดนี้ แฟนๆ พร้อมกดสตรีมกันหรือยัง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก