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นุนิว มาแล้ว! กางตารางโปรโมต BORN TO BE เตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ 28 ต.ค. นี้

Mandy Mandopoulos · 26 ตุลาคม 2569

นุนิว ชวรินทร์ ศิลปินจากค่าย DMD MUSIC ประกาศเปิดตัวผลงานใหม่ในชื่อ BORN TO BE พร้อมส่งตารางโปรโมตให้แฟนๆ ได้เตรียมตัวต้อนรับยุคใหม่หรือ THE NEW ERA BEGINS อย่างเป็นทางการ

โดยวันนี้ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 18.00 น. จะมีการปล่อย Concept Photo #2 ในธีม THE IDENTITY ให้ได้ใจสั่นกันก่อน

ส่วนใครที่รอความปัง เตรียมปักหมุดรอชมมิวสิกวิดีโอและฟังผ่านทุกช่องทางสตรีมมิ่งได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยต้นฉบับระบุว่านุนิวพร้อมเสิร์ฟงานคุณภาพทั้งเพลงและคอนเสิร์ตใหญ่

งานคุณภาพขนาดนี้ แฟนๆ พร้อมกดสตรีมกันหรือยัง?

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก