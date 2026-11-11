ตัวแม่ตัวพ่อคืนบัลลังก์! แก๊ง 4 โพดำ ส่งรายการ ‘ร้องให้เด็กมันดู’ ดวลไมค์ศิลปินรุ่นใหม่
การกลับมาที่แฟนๆ รอคอย! แก๊ง 4 โพดำ อย่าง กัน, แก้ม, โดม และตั้ม ที่เคยสร้างตำนานยอดวิวพุ่งกระฉูดจาก 4โพดำ Cover รอบนี้ขอให้โอกาสตัวเองได้กลับมาทวงบัลลังก์แชมป์เดอะสตาร์ ด้วยการเปิดตัวรายการใหม่ ‘ร้องให้เด็กมันดู’ ที่จะพาเอาศิลปินเก๋า Gen ใหญ่ มาปะทะกับศิลปินตัวตึง Gen ใหม่ เพื่อแชร์ประสบการณ์ผ่านเสียงเพลงและคัฟเวอร์เพลงในเวอร์ชั่นใหม่ที่พิเศษกว่าเดิม
โดมเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า ช่วงหลังๆ พวกเขาได้ร่วมงานกับนักแสดงและศิลปินรุ่นใหม่หลากหลายคน ซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับพวกเขามาก่อน ประกอบกับแฟนๆ ชอบเวลาที่ทั้งสี่คนรวมตัวกันร้องเพลง เลยปิ๊งไอเดียทำรายการที่ได้ร้องเพลงร่วมกับน้องๆ โดยการนำเพลงฮิตติดกระแสมา Re-arrange และเบลนด์สไตล์การร้องของคนสอง Gen เข้าด้วยกัน ให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่แปลกใหม่และเพราะโดนใจ
สำหรับเทปแรกที่ลงจอ 11 พฤศจิกายน 2026 นี้ ได้สองนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากค่าย DOMUNDI อย่าง อู่อู๋-ธนภูมิ และ เซฟ-วรพงษ์ มาประเดิมโชว์เสียง พร้อมแชร์ Story สนุกๆ สไตล์ Gen Z ให้พี่ๆ 4 โพดำได้ฟังกันแบบจุกๆ
ใครอยากเห็นการปะทะกันของสองเจน ตามไปดูได้ทุกวันพุธเว้นพุธ เวลา 18.00 น. ทาง Youtube อโศกมนตรี และเวลา 21.45 น. ทางช่อง one 31
งานนี้จะใครชนะระหว่างรุ่นเก๋ากับรุ่นใหม่ หรือจะหูเคลือบทองไปพร้อมกันทั้งสตูดิโอดีนะ?