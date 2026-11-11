ลิซ่าทำถึง! เผยคลิปไปสอบใบขับขี่ มีความไหว้ขอพรก่อนเข้าห้องสอบแบบไทยแท้
มีโมเมนต์ให้แฟนๆ ได้ยิ้มตามกันอีกแล้ว เมื่อมีการปล่อยฉากที่ถูกตัดออก (deleted scene) จากสารคดีเรื่อง Always Lalisa ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งปีของลิซ่าในการลุยงานเดี่ยว โดยเผยวินาทีสุดเอ็นดูขณะที่ลิซ่าเดินทางไปทำใบขับขี่ที่ DMV พร้อมกับพี่อลิซ
งานนี้บอกเลยว่าความเป็นไทยพุ่งปรี๊ด เพราะก่อนจะเริ่มสอบ ลิซ่ายกมือไหว้สาธุขอพรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทุกอย่างราบรื่น แต่ความพีคคือการสอบรอบแรกดันไม่เป็นไปตามคาด เพราะเจ้าตัวสอบไม่ผ่านจนเกือบจะถอดใจกลับบ้านไปแล้ว ดีที่มีพี่อลิซคอยเชียร์และให้กำลังใจให้สู้ต่ออีกสักตั้ง
สุดท้ายความพยายามก็ไม่ทรยศใคร เพราะในการทดสอบรอบที่สองลิซ่าก็ทำสำเร็จและสอบผ่านเรียบร้อย พร้อมหยิบหลักฐานมาโชว์ให้แฟนๆ ได้เห็นความภูมิใจ จนตอนนี้กลายเป็นไวรัลที่ชาวลิลลี่ทั่วโลกพากันเอ็นดูในความสดใสและความพยายามของเธอ
ใครจะไปคิดว่าระดับซุปตาร์โลกก็มีโมเมนต์ลุ้นจนตัวโก่งตอนสอบใบขับขี่เหมือนเราเป๊ะ!