ใบปอ ธิติยา เตรียมรับศึกหนักใน 'คุณยายวรนาฏ' ประชันบทบาทตัวแม่แบบสับๆ
ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์ ลงสนามรับบทสุดหินในภาพยนตร์สยองขวัญ 'คุณยายวรนาฏ' (INHERIT) ผลงานของ GDH ร่วมกับ TOFU FILMS โดยใบปอต้องรับบทเป็น 'อุ้ย' หลานสาวคนโปรดที่กลายเป็นศูนย์กลางของชะตากรรมสุดสยองและพิธีกรรมคายตะขาบในตำนาน
งานนี้บอกเลยว่าท้าทายสุดๆ เพราะต้องประชันบทบาทกับทีมนักแสดงระดับเทพ ทั้ง ใหม่ ดาวิกา, นก สินจัย, จุ๋ย วรัทยา, ตฤณ เศรษฐโชค, เผือก พงศธร, มาร์ค ภาคิน และ ไทย ชญานนท์ โดยมี โต้ง บรรจง นั่งแท่นกำกับและโปรดิวซ์ พร้อมด้วย ตั้ม วีรชัย ร่วมโปรดิวซ์ด้วย
ใบปอเล่าว่าบท 'อุ้ย' คือการดึงพลังการแสดงออกมาเยอะมาก เพราะคาแรกเตอร์เป็นเด็กเนิร์ดใส่แว่น เงียบๆ และมีความซับซ้อน ซึ่งตอนแรกที่ต้องเวิร์กช็อปฉากอารมณ์กับ ใหม่ ดาวิกา บอกเลยว่าโหดมาก แต่พอได้ลุยไปด้วยกันก็เริ่มชิลขึ้นจนความเกร็งหายไป
ที่พีคคือมุมมองที่อุ้ยมีต่อคุณยายวรนาฏ เพราะมองว่ายายเป็นไอดอลสายแฟชั่นนิสต้าที่สวยสง่า แม้อายุ 85 ปีแต่ยังแต่งตัวเปรี้ยวจัดเต็ม โดยเฉพาะซีนสระว่ายน้ำที่เห็นความแซ่บแบบวัยรุ่น แถมคุณยายยังมีรอยสักรูปตะขาบที่ดูมีเสน่ห์ดึงดูดสุดๆ ซึ่งการได้ทำงานกับ ใหม่ ดาวิกา ในเรื่องนี้ ใบปอประทับใจมากเพราะการแสดงทรงพลังมาก
ส่วนการร่วมงานกับ นก สินจัย ในบทแม่ลูกก็ทำให้ปลื้มสุดๆ เพราะมีซีนที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดและได้ปูความสัมพันธ์มาตั้งแต่อุ้ยยังเด็ก จนสัมผัสได้ถึงความเป็นแม่จริงๆ
นอกจากนี้ ใบปอยังยกให้ โต้ง บรรจง เป็นเหมือนคุณพ่อที่ตัดสายสะดือพาสู่โลกภาพยนตร์ ซึ่งทำงานละเอียดและมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมาก โดยมองว่าหนังเรื่องนี้คืองานคราฟต์ที่ทุกคนใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเต็มที่ เพื่อให้ 'คุณยายวรนาฏ' เวอร์ชันปี 2026 ออกมาสดใหม่และมีเซอร์ไพรส์สำหรับคนรุ่นใหม่แน่นอน
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปดูว่าพิธีกรรมคายตะขาบจะสยองแค่ไหน!