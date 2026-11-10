ใจหายแวบ! กัปตันช้างโพสต์โสดเฉย แต่สรุปคือคอนเทนต์ป่ะ? ทำเอาห้างประจักษ์ชัยหัวหมุน
ว้าวุ่นกันทั้งโซเชียลเมื่อ กัปตันช้าง-กฤษดา วงษ์แก้ว นักฟุตซอลทีมชาติไทย โพสต์ข้อความว่า "สถานะตอนนี้ผมโสดนะครับ" ก่อนจะรีบลบออกอย่างรวดเร็ว ทำเอาแฟนๆ ใจหายวาบว่าความสัมพันธ์กับ ลำไย ไหทองคำ มีปัญหาหรือเปล่า
งานนี้ทำเอา นายห้างประจักษ์ชัย ถึงกับกุมขมับและออกมาเผยว่าไม่แน่ใจว่าเลิกกันแค่ 5 นาทีหรือเปล่า เพราะเห็นโพสต์แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือมุขอะไรที่ตัวเองตามไม่ทัน แถมยังบ่นขำๆ ว่าพอโพสต์โสดทีไร งานเข้าถึงตัวเองทุกที
พอนายห้างถูกจี้ถามถึงสถานะปัจจุบัน ก็บอกว่าน่าจะเหมือนเดิม เพราะเรื่องเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียว โดยเดากับเพื่อนว่าอาจจะเป็นการ "โสดชั่วคราว" สัก 5 หรือ 10 นาทีเท่านั้น
แต่สุดท้ายก็สยบทุกดราม่ารักร้าวได้อยู่หมัด เพราะหลังจากโพสต์คำว่า "สภานะโสด" (ที่แอบพิมพ์ผิดด้วยนะ) จนเป็นกระแส กัปตันช้างก็รีบลงรูปคู่หวานฉ่ำกับลำไยเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ยืนยันชัดเจนว่ารักยังแน่นปึ้กเหมือนเดิม ส่วนนายห้างประจักษ์ชัยคือโดนแกงให้หัวหมุนฟรีไปหนึ่งกรุบเรียบร้อย