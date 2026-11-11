ดิว อริสรา อวดช็อตสวีท วู้ดดี้ ล่ำซำ เช็คอินทริปอิตาลีแบบฉ่ำๆ
ดิว อริสรา นักแสดงสาวคนสวย แท็กทีมสามีหนุ่มนักธุรกิจตระกูลดัง วู้ดดี้ ล่ำซำ ไปเช็คอินเที่ยวและกินอาหารอร่อยๆ ที่ประเทศอิตาลี งานนี้เจ้าตัวโพสต์ภาพความสุขพร้อมแคปชั่นว่า “Love looks good on us”
ความรักครั้งนี้บอกเลยว่าลงตัวสุดๆ เพราะทั้งคู่จดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่กันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งดิวแอบบอกว่าทางฝั่งสามีเทคแคร์ดูแลดีมากจนทำให้เธอกลับมาเชื่อว่ารักดีๆ ยังมีอยู่จริง
ทางด้านชาวเน็ตก็ไม่พลาด เข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานกันรัวๆ ทั้งชมว่าพี่ดิวเวอร์ชันนี้ดูสบายตาสบายใจ และบางคนถึงกับบอกว่าวาสนาดีมาก ยินดีกับความรักที่ลงตัวของทั้งคู่ในครั้งนี้
เห็นแล้วอยากจะจองตั๋วไปอิตาลีให้รู้แล้วรู้รอดเลยว่าความรักแบบฉ่ำๆ มันเป็นยังไง!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก