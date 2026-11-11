ไมอามี ฮีต x GTA VI ออกชุดแข่งพิเศษธีม Vice City สีชมพู-ดำ จัดเต็มความจ๊าบ
ไมอามี ฮีต ทีมบาสเกตบอล NBA จับมือกับ Cactus Jack แบรนด์ของ ทราวิส สก็อตต์, ไนกี้ และเกม Grand Theft Auto VI เปิดตัวชุดแข่งพิเศษในธีม “Vice City” ที่เน้นโทนสีดำ-ชมพู ซึ่งเป็นการนำโลกที่แตกต่างกันทั้งสี่ส่วนมารวมไว้ในชุดบาสเกตบอลชุดเดียว
ชุดนี้จะถูกนำลงสนามจริงในเกมที่พบกับ มิลวอกี บักส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน โดยชุดที่นักกีฬาใช้แข่งจริงจะมีคำว่า HEAT อยู่ตรงอกเสื้อ ส่วนรุ่น Swingman Vice City จะมาในพื้นหลังสีดำ โดดเด่นด้วยคำว่า “Vice City” ตัวอักษรสีชมพูแบบลายเส้นต่อเนื่อง ขอบสีขาว และมีหมายเลขเสื้อสีชมพูตัดขาวอยู่ด้านล่าง
สำหรับใครที่อยากได้มาครอง เสื้อแข่งรุ่น Swingman Vice City และกางเกงขาสั้น Vice City จะวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดเริ่มวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งจะออกมาก่อนที่เกม Grand Theft Auto VI หรือ GTA 6 จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน
บอกเลยว่าสีชมพู-ดำแบบนี้คือถูกต้อง! ให้ฟีลเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆ ใครที่เป็นสายสะสมหรือแฟน GTA คือต้องรีบกดให้ทันก่อนของหมดนะ