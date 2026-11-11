กู้ชีพผ้าขนหนูสีขาวที่เริ่มหมองให้กลับมาคลีน ด้วยของในครัว!
ผ้าขนหนูสีขาวคือไอเทมที่ทำให้ห้องน้ำดูสะอาดและดูดีขึ้นทันตา แต่พอใช้ไปสักพัก ความขาวก็จะเริ่มหายไป แถมเส้นใยยังชอบกักเก็บทั้งกลิ่นอับ คราบผงซักฟอก และรอยเลอะต่างๆ ก่อนจะตัดสินใจทิ้งแล้วซื้อใหม่ ลองใช้ทริคกู้ชีพที่หาวัตถุดิบได้จากในครัวมาลองใช้ดูในรอบซักครั้งต่อไป
ตัวช่วยเด็ดที่เป็น DIY ยอดฮิตสำหรับงานบ้านก็คือ เบกกิ้งโซดา ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นตัวเสริมในการซักผ้าขนหนูสีขาวให้สะอาดขึ้นได้
วิธีซักผ้าขนหนูให้กลับมาขาวคลีน
เริ่มจากใส่เบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งถ้วยลงไปในถังซักพร้อมกับผงซักฟอก จากนั้นเลือกโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับชนิดของเนื้อผ้า โดยให้ยึดตามป้ายแนะนำการดูแลรักษาผ้าเป็นหลัก
เบกกิ้งโซดาจะเข้าไปช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยขจัดคราบตกค้างที่ทำให้ผ้าดูหมอง แม้จะไม่ใช่เวทมนตร์ที่เสกให้ผ้าเก่ากึ้กกลับมาเหมือนเพิ่งซื้อใหม่เอี่ยมเป๊ะๆ แต่ก็เป็นวิธีที่เพิ่มเข้าไปในกิจวัตรการซักผ้าได้ง่ายมาก
ข้อควรระวังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
นอกจากเรื่องส่วนผสมแล้ว วิธีการซักก็สำคัญ อย่าใส่ผ้าจนแน่นถังจนเกินไป เพราะผ้าขนหนูต้องการพื้นที่ในการหมุนเวียนของน้ำและผงซักฟอกเพื่อให้สะอาดทั่วถึง และที่สำคัญคือห้ามใส่ผงซักฟอกมากเกินความจำเป็น เพราะคราบผงซักฟอกที่สะสมในเส้นใยจะทำให้ทั้งรูปลักษณ์และสัมผัสของผ้าแย่ลง
เมื่อซักเสร็จแล้ว ต้องปล่อยให้ผ้าขนหนูแห้งสนิทจริงๆ ก่อนจะพับและนำไปเก็บ การดูแลอย่างถูกต้องในทุกการซักคือทางลัดที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผ้าขาว สะอาด และนุ่มฟูได้นานขึ้น
ทริคส่งท้าย: ก่อนจะลองใช้สูตร DIY ใดๆ อย่าลืมเช็กป้ายแนะนำบนตัวผ้าและคู่มือการใช้งานของเครื่องซักผ้าก่อนเสมอ โดยเฉพาะผ้าที่บอบบางหรือเนื้อผ้าชนิดพิเศษ ให้ทำตามคำแนะนำการดูแลรักษาของแบรนด์จะชัวร์ที่สุด
ว่าแต่ที่บ้านใครมีผ้าขนหนูสีขาวที่กลายเป็นสีครีมไปแล้วบ้าง ลองเอาเบกกิ้งโซดามาใช้ดูนะ เผื่อจะรอด!