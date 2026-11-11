สติหลุด! ต้าร์ บาร์บี้ ฟาดขาไมค์กลางคอนเสิร์ตหลังระบบเสียงรวน ก่อนโพสต์ขอโทษรัวๆ
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลเมื่อ ต้าร์ บาร์บี้ เกิดอาการฟิวส์ขาดกลางคอนเสิร์ต โดยระเบิดอารมณ์ฟาดขาไมค์ลงพื้นเวทีเพื่อระบายความอัดอั้น หลังเจอปัญหาเครื่องเสียงรวน ซาวด์พัง และอุปกรณ์ช็อตจนไม่สามารถคุมโชว์ให้เป็นไปตามที่ตั้งใจได้ ซึ่งเจ้าตัวอยากจะเสิร์ฟความมันส์ให้แฟนเพลงแบบเต็มร้อยแต่หน้างานดันไม่เป็นใจซะงั้น
หลังจากอารมณ์เย็นลง ร็อกเกอร์หนุ่มก็ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนาน รีบโพสต์ร่ายยาวแสดงความเสียใจและยอมรับตรงๆ ว่าโกรธตัวเองที่สุดที่ประคับประคองโชว์ในคืนนั้นให้ดีที่สุดเพื่อแฟนเพลงไม่ได้ พร้อมยกมือไหว้ขอโทษทั้งแฟนคลับและทีมงานผู้จัดงานทุกคนแบบไม่มีข้อแก้ตัว และยืนยันว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
เข้าใจฟีลคนทำงานที่อยากให้งานเป๊ะนะ แต่การฟาดของบนเวทีนี่มันแรงได้ใจจริงๆ งานนี้ต้องลุ้นว่าคอนเสิร์ตหน้าจะนิ่งกว่านี้ไหม หรือจะพกขาไมค์เหล็กกล้ามาเผื่อระบายอีก