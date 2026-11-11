iQIYI จัดหนัก! กางแผนปี 2027 ส่งคอนเทนต์ไทยบุกโลก พร้อมเปิดตัวคู่ GL คู่แรก
iQIYI International เพิ่งจัดงาน “iQIYI iJOY TH 2027” ไปเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2026 ที่ iCON Hall, ICONSIAM เพื่อประกาศกลยุทธ์คอนเทนต์ของปี 2027 โดยเน้นการพัฒนาทั้งซีรีส์ออริจินัล คอนเทนต์ลิขสิทธิ์ และโปรเจกต์ IP ที่กำลังปั้นอยู่ เพื่อผลักดันศิลปินไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก
สำหรับ Tian Xiwei นักแสดงหญิงชาวจีนที่มีผลงานเด่นอย่าง New Life Begins และ Pursuit of Jade มาในฐานะ iQIYI International Global Ambassador โดยงานนี้เธอได้ร่วมพูดคุยถึงความประทับใจที่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟน ๆ ในไทย และมีพิธีมอบรางวัลจากผู้บริหาร iQIYI International บนเวทีด้วย
กลยุทธ์ปี 2027 เน้นดัน Thai Originals สู่ตลาดสากล
ในปี 2027 นี้ iQIYI จะเน้นขยายประเภทคอนเทนต์ให้หลากหลายขึ้น และเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ครีเอเตอร์ รวมถึงแฟนคลับได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยหัวใจสำคัญคือการนำเรื่องราวและศิลปินไทยไปให้ผู้ชมต่างประเทศได้เห็น ผ่านทั้ง Thai Originals และ Licensed Titles ซึ่งจะช่วยให้ศิลปินจากค่ายพาร์ทเนอร์ขยายฐานแฟนคลับในระดับอินเตอร์ได้กว้างขึ้น
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับซีรีส์จีนที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวไทยเพิ่มขึ้น โดยมีการโปรโมตซีรีส์ “ล่าหยก” ผ่านโซเชียลมีเดีย และเปิดไลน์อัพซีรีส์จีนปี 2027 ที่มีทั้งแนวร่วมสมัยและย้อนยุคให้เลือกชมตามความชอบ
เปิดตัวคู่ GL คู่แรกและไลน์อัพโปรเจกต์สุดปัง
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดตัวสมาชิกใหม่ของ iQIYI Artist อย่าง กานต์–ติ๊ต๊ะ ซึ่งเป็นคู่ GL คู่แรกของค่าย และเตรียมรับบทนำใน iQIYI Original เรื่อง “Villain Star น้องคะอย่าเยอะ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตาของปี 2027
ส่วนโปรเจกต์ IP และผลงานที่เปิดเผยข้อมูลได้ในตอนนี้มีเพียบ ไม่ว่าจะเป็น “How Come I Became the Protagonist? ตื่นมาอีกทีก็เป็นนายเอกไปซะแล้ว”, “Don’t Peek พีคไหมพ่อ”, “Mr.Dior” และ “Ayothaya Ayeyarwady อโยธยาเอยาวดี” รวมถึงโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกันอย่าง “The City of Suits” และ “Sword of Lips” นอกจากนี้ยังมี “Lock On You” ในจักรวาล 188 รวมถึง “MANUKAI” และ “Love Desires ระเริงรัก” ซึ่งรายละเอียดและวันฉายต้องรอติดตามทางช่องทางทางการของ iQIYI
ขนทัพศิลปินร่วมงานและโมเดลธุรกิจใหม่
งานนี้ขนศิลปินมาเพียบ ทั้ง มาย–อาโป, คอบเตอร์–แบงค์, อิงฟ้า, บุ๋น–เปรม, มอส–แบงค์กี้, คอปเปอร์–ฟีฟ่า, มีนา–อุ้ม รวมถึงกลุ่มนักแสดงที่มาถ่ายทอดผลงานอย่าง บอนซ์–มาร์ค, ไม้เอก–โบนัส, จูเนียร์–ฟลุ๊คจ์, ดีแลนด์–ชอน, โดนัท–กรณ์ และแทน–โฟกัส พร้อมด้วย เติ้ล–เฟิร์สวัน, ติวเตอร์–ยิม, เน็ต–เจเจ, อู่อู๋–เซฟ, มาร์ค ภาคิน, บาร์โค้ด–คิน และท็อปแท็ป–มินลี
ในส่วนของธุรกิจ iQIYI ได้นำเสนอ “iQIYI Global Membership Reseller Program” เพื่อให้พาร์ทเนอร์นำสิทธิประโยชน์ iQIYI VIP ไปต่อยอดกับสินค้าและบริการ เช่น สวัสดิการพนักงานหรือโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการ VIP ได้ง่ายและหลากหลายช่องทางมากขึ้น
บอกเลยว่าไลน์อัพปี 2027 คือฉ่ำมาก มีใครเล็งเรื่องไหนไว้เป็นพิเศษบ้างไหม?